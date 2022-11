Alessia Marcuzzi in bikini a novembre: anticipa l’estate tra sandali e minidress Alessia Marcuzzi è volata a Dubai con le amiche per festeggiare il suo 50esimo compleanno e ne ha approfittato per sfoggiare alcuni dei suoi look estivi più glamour. Il dettaglio che non è passato inosservato? In pieno novembre ha fatto il bagno in bikini.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi ha compiuto 50 anni lo scorso 11 novembre e non poteva che celebrare il traguardo in gran stile. A differenza di quanto ci si aspettava, non ha organizzato nessun party scatenato, ha pensato bene di rimandare i festeggiamenti di qualche giorno, così da concedersi una vacanza a Dubai con le amiche. Cene in locali glamour, passeggiate tra le vie dello shopping e bagni al mare "fuori stagione": la conduttrice ha fatto sognare i suoi followers, catapultandoli in estate in pieno novembre. Naturalmente non ha perso occasione per lasciarsi immortalare in bikini mentre prova a saltare le onde, dando prova di non temere affatto l'età che avanza.

Alessia Marcuzzi, i look per la vacanza con le amiche

Solo qualche giorno fa Alessia Marcuzzi si era mostrata in un sensuale abito cut-out mentre festeggiava il compleanno con le amiche a Dubai, solo di recente, però, ha condiviso sui social l'album dell'intera vacanza. Al motto di "Grazie amiche mie", la conduttrice ha documentato ogni singolo dettaglio del soggiorno, incantando tutti con i suoi look e dando una piccola anticipazione dell'estate (che attualmente non è proprio alle porte). Tubini fascianti e strapless in bordeaux, sandali alla schiava raso terra, minidress portati con un cardigan oversize e vertiginosi tacchi a spillo: i suoi 50 anni sono stati all'insegna del glamour e della sensualità.

Alessia Marcuzzi coi sandali alla schiava

I costumi di Alessia Marcuzzi

Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, sono stati degli scatti in particolari: quelli realizzati in riva al mare. La Marcuzzi si è lasciata immortalare mentre fa il bagno tra le acque di Dubai con indosso un micro bikini nude, un modello con tanga sgambatissimo e reggiseno con le spalline sottili che è riuscito a mettere in risalto la silhouette mozzafiato che da sempre la contraddistingue.

Alessia Marcuzzi in bikini

Successivamente ha optato per un costume intero total black, abbinandolo a un'acconciatura sauvage con i capelli ricci al naturale. Insomma, sebbene manchino ancora diversi mesi all'inizio dell'estate, Alessia sembra essere già prontissima per tornare al mare.