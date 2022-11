Alessia Marcuzzi, compleanno “in ritardo”: per i 50 anni è regina di sensualità con l’abito cut-out Alessia Marcuzzi ha compiuto 50 anni qualche giorno fa ma solo nel weekend si è data ai festeggiamenti. Sui social ha rivelato il sensualissimo look da compleanno: con abito cut-out e tacchi a spillo ha lasciato i fan senza fiato.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi ha raggiunto un traguardo importante: l'11 novembre ha compiuto 50 anni ma, nonostante l'età che avanza, continua a essere splendida. Nel giorno del compleanno si era limitata a condividere sui social le Stories che gli amici e le persone care le avevano dedicato, ma è nel weekend che si è data ai festeggiamenti veri e propri. È partita alla volta di una meta esotica e non ha esitato a lasciarsi immortalare in versione trendy e sensuale alle prese con balli scatenati e passeggiate in tacchi a spillo. Il dettaglio che non può passare inosservato? Non ha perso la bellezza, il fascino e la forma mozzafiato che da sempre la contraddistinguono.

Alessia Marcuzzi festeggia i 50 anni

Quale migliore occasione del compleanno per concedersi un viaggetto? È proprio quanto fatto da Alessia Marcuzzi pochi giorni dopo aver compiuto 50 anni. Certo, ha preferito non rivelare il luogo in cui si trova ma, considerando il fatto che indossa abiti estivi e scollati, sembra essere in una location esotica. Sulle note di Birthday girl di Lizzo si è poi lasciata immortalare poco prima di dare il via al party, rivelando un look super trendy all'insegna della sensualità. In quante vorrebbero arrivare all'età della presentatrice in forma tanto smagliante?

Il look da compleanno di Alessia Marcuzzi

Per festeggiare il compleanno tra brindisi e balli scatenati Alessia Marcuzzi ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha indossato un lungo e sinuoso abito cut-out, un modello con la gonna aderente alla caviglia e dei maxi tagli sotto al seno e all'altezza degli addominali. Niente reggiseno, la conduttrice non ha avuto paura di lasciare in vista l'underboobs. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo, una pochette di pelle della sua collezione e un velo di rossetto rosso sulle labbra. È poi rimasta fedele ai capelli scuri che sfoggia da diversi mesi, anche se a fare la differenza è stato il sorriso smagliante che ha stampato sulle labbra.