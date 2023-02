Laura Chiatti regina di sensualità alle sfilate di Milano: l’abito sottoveste si apre sulla pancia Alla vigilia della Milano Fashion Week, l’attrice Laura Chiatti è stata ospite dello show di Laura Biagiotti dove ha sfoggiato un abito cut out glamour e di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

A Milano si apre una nuova Fashion Week, evento che richiama nel capoluogo lombardo stilisti, top model e star internazionali. Anche se il calendario ufficiale parte martedì 21 febbraio, Laura Biagiotti ha deciso di anticipare il suo show al Piccolo Teatro di Milano a lunedì sera. Alla sfilata erano presenti Valentina Ferragni in total white, la madre Marina Guardo, e l'attrice Laura Chiatti, con un look total black all'insegna della sensualità.

La sfilata di Laura Biagiotti a Milano

L'attrice Laura Chiatti è partita alla volta di Milano per partecipare alle sfilate: lunedì sera è stata ospite dell'evento di Laura Biagiotti, che ha presentato la collezione al Piccolo Teatro di Milano con uno show che unisce moda e danza. Sulla passerella infatti hanno danzato Eleonora Abbagnato e Jacopo Tissi, primo ballerino del Bolshoi. La collezione Autunno/Inverno 2023-24, disegnata da Lavinia Biagiotti, disegna il corpo femminile tra scintillìo e trasparenze: dal minidress lucente all'abito sartoriale dal taglio fluido, fino alle gonne ‘spazialiste' che si allargano nello spazio.

Laura Chiatti si prepara allo show di Laura Biagiotti

Laura Chiatti con l'abito cut out nero

Per l'occasione Laura Chiatti ha scelto un abito nero e scivolato, seguendo la tendenza dei vestiti cut out: l'abito sottoveste nero era caratterizzato da una scollatura a cuore con ‘reggiseno' incorporato e dall'oblò che lasciava nudo torace e ventre. L'abito con le spalline sottili, lungo e fluido, era impreziosito da sottili gioielli dorati e da un make grafico che puntava tutto sull'eyeliner. Per quanto riguarda i capelli, l'attrice li ha lasciati mossi sulle spalle: un look che farà sicuramente tendenza.