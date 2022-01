Gf Vip 6, Sophie Codegoni cambia stile: sfoggia il tailleur con i pantaloni e il top reggiseno Sophie Codegoni ha scelto di dare una svolta drastica al look, rinunciando agli adorati minidress e scegliendo un tailleur pantalone colorato.

A cura di Beatrice Manca

Il 21 gennaio è andata in onda la 36esima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset targato da Alfonso Signorini. La puntata si è conclusa con l'eliminazione di Giacomo Urtis e Valeria Marini, e ancora una volta riflettori puntati sul triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Le due "rivali" in amore erano vestite in modo insolitamente simile: una casualità? Molto apprezzata dal pubblico invece è stata Sophie Codegoni, che ha ricevuto l'immunità e a fine puntata ha consolato Soleil a bordo piscina. Per la 36esima puntata ha scelto di dare una svolta drastica al look, rinunciando agli adorati minidress e scegliendo un tailleur pantalone colorato.

Il tailleur pantalone di Sophie

Nel corso delle puntate Sophie ha conquistato il pubblico con uno stile glamour, sensuale ma sempre con un tocco rock'n'roll. La sua passione sono i minidress che valorizzano il suo fisico snello, come l'abito bianco in maglia con scollatura a cuore o il vestito di paillettes sfoggiato durante le vacanze di Natale. Per la puntata 36 invece ha deciso di stupire tutti sfoggiando un tailleur pantalone colorato, il completo must have di questa stagione: giacca verde prato con i rever a lancia e pantaloni coordinati a vita alta. Il fascino del tailleur è nella sua versatilità: Sophie Codegoni lo ha reso sexy con accessori scintillanti in oro.

Il look di Sophie Codegoni per la puntata 36

Sophie con il top reggiseno oro

Sophie Codegoni non poteva certo rinunciare a un tocco di sensualità nel look: ha deciso di seguire il trend della lingerie a vista lasciando la giacca aperta sul top reggiseno, una fascia scintillante color oro. Ha poi completato il look con sandali gioiello scintillanti con i listini e maxi orecchini a cerchio dorati, messi in risalto dalla coda alta e tirata, in stile Ariana Grande. Il risultato? Anche in questa nuova versione "mannish" Sophie Codegoni si conferma tra le concorrenti più glamour del Gf Vip.