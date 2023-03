Francesca Fagnani torna in nero a Belve: il gilet lascia il reggiseno in vista Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Belve e Francesca Fagnani ha ancora una volta incantato il pubblico con la sua eleganza. È tornata a vestirsi di nero, seguendo la moda del reggiseno a vista.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Belve, l'irriverente programma di interviste presentato da Francesca Fagnani che a partire da questa nuova stagione ha "conquistato" la prima serata di Rai 2. Ieri a rispondere alle domande "graffianti" sono state diverse star di grande fama, da Gabriel Garko a Heather Parisi, fino ad arrivare a Concita De Gregorio, e tutte si sono aperte con estrema sincerità di fronte la "padrona di casa". Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto quest'ultima: dopo gli abiti principeschi sfoggiati a Sanremo, è tornata al suo stile rock ma senza rinunciare all'eleganza. Ecco cosa ha indossato ieri per il nuovo appuntamento con la sua trasmissione.

Francesca Fagnani con i pantaloni di pelle

La scorsa settimana Francesca Fagnani aveva sorpreso il pubblico con un candito look total white, per la quarta puntata, invece, è tornata alle "origini" trasformandosi in una belva dall'animo rock e dark. Ha detto addio ai tailleur classici e rigorosi del debutto, ha preferito qualcosa di più glamour e aggressivo ma sempre senza rinunciare alla classe innata che da sempre la contraddistingue. Ha abbinato un paio di pantaloni di pelle, modello palazzo a vita alta, a un gilet in tessuto tenuto completamente abbottonato. Niente blazer o soprabito, ha lasciato le spalle nude, rivelando anche il reggiseno a balconcino in pizzo nero attraverso la scollatura come richiede il trend del momento.

Il look nero di Francesca Fagnani

La passione per gli orecchini maxi di Francesca Fagnani

La conduttrice non ha rinunciato al tratto più distintivo del suo stile: i maxi orecchini gold, questa volta a forma di foglia. Ha lasciato i capelli sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up è rimasta fedele ai colori naturali che da sempre sfoggia. A renderla raggiante, però, è il sorriso ironico che ha sempre stampato sulle labbra, soprattutto quando rivolge qualche domanda un tantino più irriverente ai suoi ospiti. Insomma, sarà perché Sanremo le ha donato un'incredibile notorietà o perché semplicemente la prima serata l'ha aiutata a raggiungere un pubblico più vasto, ma la cosa certa è che Francesca Fagnani è diventata una delle donne più amate della tv italiana.