Filippa Lagerback e Daniele Bossari: cappotti coordinati per la Laurea della figlia Stella Look burgundy per Stella Bossari nel giorno della Laurea e cappotti cammello coordinati per i genitori Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il giorno della Laurea è uno dei più importanti e indimenticabili: è un momento di festa da celebrare, perché segna il raggiungimento di un traguardo, il coronamento di un sogno, la nascita di nuove prospettive per il futuro. Ed è un momento di grande gioia non solo per chi arriva alla tanto agognata corona d'alloro sulla testa, ma anche per chi lo ha accompagnato lungo il percorso dunque amici, familiari, persone care. Oggi è il grande giorno di Stella Bossari, la figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari.

La Laurea di Stella Bossari

La 21enne si è laureata alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano con una tesi su Neorealismo e cinema del reale. Nel grande giorno ha voluto con sé gli amici e i genitori. Orgogliosa, Filippa Lagerback ha condiviso le foto di sua figlia con la corona d'alloro sulla testa. Nonostante entrambi i genitori lavorino nel mondo dello spettacolo, Stella Bossari ha scelto una strada diversa.

Ha comunque fatto alcune esperienze tra social e tv, ma parallelamente ha portato avanti gli studi accademici. Nel 2017, per esempio, è stata ospite al Grande Fratello Vip per sostenere suo padre Daniele Bossari, concorrente (e vincitore) di quell'edizione. Anche sui social è molto seguita: sull'account personale racconta i suoi viaggi e porta i follower alla scoperta della sua passione per il beauty.

Il look di Stella Bossari nel grande giorno

Nel giorno della Laurea, Stella Bossari ha scelto il colore del momento, una nuance calda e avvolgente che in autunno e in inverno torna sempre di moda. Cappotto burgundy con stivali coordinati per la neo laureata, che ha una certa passione per la moda e ama stare al passo con le tendenze. Difatti, non le è affatto sfuggito il trend del borgogna, che spopola anche tra le celebrities. Cappotti coordinati, invece, per i genitori. Filippa Lagerback e Daniele Bossari hanno scelto dei cappotti color cammello, dei must intramontabili per la stagione invernale, perfetti per look chic ma non eccessivamente formali.