video suggerito

La figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari si è laureata, le foto e la festa di Stella con i genitori Stella Bossari si è laureata. La figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari ha concluso il suo percorso di studi alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, diventando dottoressa in Media Design e Arti Multimediali. Sui social alcuni scatti e video del suo grande giorno, passato con la famiglia e le persone care. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stella Bossari si è laureata. La figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari ha indossato la corona d'alloro e ha raggiunto l'importante traguardo. La 24enne è diventata dottoressa in Media Design e Arti Multimediali concludendo il suo percorso di studi alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA). Sui social alcuni scatti e video del suo grande giorno, passato con la famiglia e le persone care.

La laurea di Stella Bossari, figlia di Daniele e Filippa Lagerback

Stella Bossari si è laureata alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, concludendo il suo percorso di studi in Media Design e Arti Multimediali. Come mostrano gli scatti su Instagram, ha indossato la corona d'alloro circondata dall'affetto della famiglia e degli amici più cari. Tra le mani la tesi di laurea dal titolo "Più vero del vero. Fiabe, neorealismo e cinema del reale". Su Instagram diversi scatti del suo grande giorno, tra cui una foto con i genitori Filippa Lagerback e Daniele Bossari, che le sono sempre stati accanto. "È successo questo", ha scritto ad accompagnare le immagini condivise su Instagram. Tantissimi i commenti di congratulazioni, tra cui spuntano nomi come quello di Enzo Miccio, Csaba dalla Zorza, Jovanotti, Nicola Savino, Cristina Parodi.

Stella Bossari e il rapporto con i genitori

Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno sempre appoggiato la figlia, incoraggiandola a raggiungere i suoi desideri senza mai arrendersi. "Sogna di diventare una regista, spero che possa raggiungere tutti i suoi sogni", aveva raccontato il conduttore lo scorso maggio ospite nello studio di Verissimo. Una famiglia molto unita la loro anche nei momenti di difficoltà, come quando Bossari ha affrontato un tumore alla gola. "Grazie a lei ho appreso una ulteriore forma d’amore, quella per la ricerca", aveva rivelato in un'intervista al Corriere della Sera. "È una donna molto attenta, disciplinata, piena di interessi", aveva poi aggiunto.