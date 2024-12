video suggerito

Pasquale La Rocca dopo Ballando con le stelle: “Felice, grato, emozionato e con tante idee per il futuro” Il ballerino su Federica Pellegrini: “Federica è una vera campionessa, un’icona del nostro Paese e lavorare con lei è stato un onore immenso”. Poi i complimenti a Federica Nargi e Luca Favilla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pasquale La Rocca traccia un bilancio dell'esperienza a Ballando con le stelle 2024. Nel corso della finale condotta da Milly Carlucci il ballerino – che si è classificato secondo con Federica Pellegrini – ha annunciato di stare accarezzando l'idea di lasciare per sempre il programma. Il suo post non chiarisce fino in fondo le sue intenzioni, ma esprime profonda gratitudine per tutti coloro che ha incontrato lungo il suo cammino.

Le riflessioni di Pasquale La Rocca dopo la finale di Ballando con le stelle

"Eccomi qui, stanco ma felice dopo un’altra straordinaria stagione di Ballando con le stelle”: comincia così il lungo post che Pasquale La Rocca ha pubblicato su Instagram. Quindi è tornato con la mente a quando, cinque anni fa, tutto ha avuto inizio:

Cinque anni fa decisi di partecipare a questo format televisivo per la prima volta, uno show che oggi raggiunge milioni di spettatori in tutto il mondo. Non avrei mai immaginato quanto questa scelta avrebbe arricchito la mia vita, e oggi, guardandomi indietro, mi sento orgoglioso e profondamente grato per tutto ciò che ho vissuto. Ho collezionato momenti indimenticabili, ma soprattutto ho imparato tanto da ogni persona incontrata lungo il mio cammino. Sei stagioni, tre nazioni, sette partner e cinque vittorie: un risultato che riempie il mio cuore di gioia e mi emoziona profondamente.

La gratitudine per Federica Pellegrini

Pasquale La Rocca, poi, ha rimarcato come il suo successo sarebbe stato incompleto senza l'affetto e la fiducia del pubblico: "È grazie a voi se sono arrivato fino a qui e per questo vi sarò sempre grato". Poi, ha rivolto parole cariche di stima a Federica Pellegrini, sua ultima partner in quest'avventura:

Sabato sera è stata una delle serate più belle della mia carriera: l’emozione di condividere la pista con una donna straordinaria come Federica Pellegrini è qualcosa che porterò sempre nel cuore. Federica è una vera campionessa, un’icona del nostro Paese e lavorare con lei è stato un onore immenso. In queste tre settimane mi ha insegnato tanto e per questo le devo una gratitudine infinita.

Quindi ha concluso parlando del futuro: "Guardo al futuro con entusiasmo e tante idee che non vedo l’ora di condividere con voi. La danza mi ha sempre reso libero e continuerà a essere il mio faro, la mia guida e la mia missione. Viva la danza! Grazie di cuore a tutti. Con affetto, Pasquale".

I complimenti a Federica Nargi e Luca Favilla

Pasquale La Rocca, nelle storie del suo profilo Instagram, si è complimentato con Federica Nargi e Luca Favilla che si sono classificati terzi: "Federica e Luca, voglio prendermi un momento per fare i miei complimenti più sinceri a voi due per il meraviglioso percorso che avete fatto a Ballando con le Stelle". E ha continuato:

Federica, la tua eleganza e il tuo carisma hanno illuminato la pista, mentre Luca ha dimostrato di essere un partner eccezionale, capace di creare una sintonia unica con te. Siete riusciti a raccontare emozioni profonde con ogni esibizione e avete conquistato il cuore del pubblico con il vostro spirito e la vostra autenticità. Essere arrivati sul podio insieme è un traguardo straordinario e io, che conosco bene la passione e il lavoro che questo percorso richiede, non posso che applaudire alla vostra crescita e al vostro talento. Vi auguro il meglio per tutto ciò che verrà, perché sono certo che continuerete a brillare, dentro e fuori dalla pista. Con stima, Pasquale Larocca.