Eugenie di York ha un mini tatuaggio: perché è l’unica Royal che può mostrarlo in pubblico Eugenie di York era tra le Royal che hanno partecipato alla messa che si è tenuta ieri a Londra per il Giubileo della regina. Oltre ad aver sfoggiato un look glamour color arancio, ha anche lasciato in mostra un mini tatuaggio dietro al collo. Come mai le viene concesso di lasciarlo in vista pubblicamente?

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family è finita al centro delle attenzioni dei media negli ultimi giorni e il motivo è molto semplice: giovedì 2 giugno sono partiti i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, evento che celebra i 70 anni sul trono della regina Elisabetta. Se le protagoniste indiscusse del Trooping the Colours sono state Kate Middleton in versione bon-ton e Camilla col cappotto riciclato, alla messa che si è tenuta ieri alla cattedrale di St. Paul's a catalizzare i riflettori su di sé sono state le Royals "meno in vista", prima tra tutte Meghan Markle, tornata a Londra con Harry per rendere omaggio alla sovrana. Eugenie di York è riuscita a "reggere la concorrenza" in fatto di stile ma la cosa particolare è che ha rivelato un mini tatuaggio dietro al collo. Come mai le viene concesso di mostrarlo nonostante le rigide regole dell'etichetta lo vietino?

Il look arancione di Eugenie di York

Beatrice ed Eugenie di York ieri hanno partecipato insieme ai loro mariti alla messa che si è tenuta a St. Paul's in occasione del Giubileo della regina. Se la prima ha puntato su un maxi dress celeste (con tanto di borsetta decorata con una dedica romantica per Edoardo Mapelli Mozzi), la seconda ha preferito l'arancione acceso. Ha indossato un abito bon-ton di Emilia Wickstead, un modello con le maniche corte e il collo alto, avvitato nel punto vita e con una gonna svasata alla caviglia. Per completare il tutto ha scelto degli accessori a contrasto in nero, dalle adorabili slingback col tacco medio al cappellino tipicamente britannico di Emily-London, fino ad arrivare alla borsa di Saint Laurent.

Eugenie di York in Emilia Wickstead

Cosa raffigura il tatuaggio della principessa Eugenie

Per quanto riguarda i capelli, la principessa li ha tenuti legati in un elegante raccolto ma la cosa che in pochi si aspettavano è che l'acconciatura avrebbe rivelato un tatuaggio "nascosto". Si trova dietro l'orecchio destro e rappresenta un cerchio vuoto nella parte centrale. Il significato simbolico non lo si conosce ma è chiaro che tanto è bastato per "gridare allo scandalo": le rigide regole dell'etichetta reale, infatti, vietano ai membri più in vista di casa Windsor di avere dei tatuaggi. Per quale motivo Eugenie, al contrario, ha potuto lasciarlo in bella mostra? Essendo molto bassa nella linea di successione, è quasi certo che non salirà sul trono, quindi le viene lasciata una certa libertà quando si parla di protocollo (basti pensare al fatto che è l'unica Royal ad avere un profilo Instagram). La Royal Family si starà aprendo alla modernità e al cambiamento o si tratta solo di un gesto ribelle della principessa?