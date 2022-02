Il primo anno di August: il figlio di Eugenie di York festeggia il compleanno con la tutina militare August, il primo figlio della principessa Eugenie di York, ha compiuto un anno e per l’occasione la mamma gli ha fatto una dolce dedica social. Cosa ha indossato per la giornata speciale? Complice una vacanza in montagna, ha sfoggiato un’adorabile tuta camouflage.

A cura di Valeria Paglionico

La principessa Eugenie di York non potrebbe essere più felice: dopo il matrimonio con Jack Brooksbank ha allargato la famiglia mettendo al mondo il piccolo August, il suo primo figlio (che però sembra non avere titoli reali). Il bimbo è nato esattamente un anno fa, il 9 febbraio 2021, e nelle ultime ore ha celebrato il suo primo compleanno. La dolce famigliola reale ha passato la giornata speciale in vacanza, è volata in una località di montagna dove si sta godendo dei meravigliosi paesaggi innevati. La cugina di William ed Harry gli ha fatto una dedica social speciale al piccolo di casa, rivelando anche il suo adorabile look "da sci".

Eugenie di York rivela il soprannome del figlio

Per il primo compleanno del figlio la principessa inglese ha condiviso sui social un adorabile ritratto di famiglia. Al di là dei look da neve sfoggiati, ad attirare le attenzioni dei sudditi è stata la didascalia, ovvero una commovente dedica rivolta al "nuovo arrivato". Eugenie di York ha scritto: "Buon primo compleanno al nostro piccolo eroe Augie. Sei un'anima così speciale che illumina ogni stanza. Ci hai reso molto orgogliosi, ti vogliamo bene". Così facendo, non solo ha incantato tutti con la sua tenerezza ma ha anche rivelato il dolce soprannome scelto per August, che tra le mura di casa viene chiamato semplicemente "Augie".

Il look da neve del piccolo August

Eugenie di York continua a non mostrare il viso di August, così da preservare la sua privacy, ma, nonostante ciò, ama condividere sui social i dolci momenti passati in famiglia. Per la prima vacanza sulla neve il look del piccolo è stato curato nei minimi dettagli: ha infatti indossato una tutina camouflage e degli stivaletti di pelliccia, completando il tutto con un cappellino con visiera e para-orecchie. La mamma non è stata da meno in fatto di stile con pantaloni giallo fluo e cappello di lana, mentre il papà ha preferito un classico total blue. Insomma, figlio e genitori non potrebbero essere più adorabili: riusciranno a fare concorrenza ai Cambridge?