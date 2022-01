Battesimo reale, il figlio della principessa Eugenie indossa la veste battesimale dei Windsor La principessa Eugenie di York ha mostrato una foto del battesimo del figlio August. Indossava la veste battesimale che i Windsor tramandano di generazione in generazione per i royal babies.

A cura di Giusy Dente

Instagram @princesseugenie

Il 2021 è stato quello del grande cambiamento, per la principessa Eugenie di York (secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson) e suo marito Jack Brooksbank: i due sono diventati genitori per la prima volta. Hanno accolto in famiglia il piccolo August Philip Hawke Brooksbank il 9 febbraio. Il battesimo del bambino è stato più volte rimandato a causa della pandemia, per poi svolgersi a novembre, assieme a quello di Lucas Philip, il figlio di Zara Tindall. Doppio battesimo reale insomma a cui erano presenti tutti i membri della famiglia, regina compresa. Solo a distanza di mesi la principessa Eugenie ha condiviso un'immagine di quel giorno speciale, di cui fino ad oggi non c'era alcuna testimonianza.

La prima foto del battesimo reale

La principessa Eugenie di York ha condiviso su Instagram alcuni scatti che ripercorrono l'anno ormai finito. Del 2021 ha voluto ricordare i momenti cruciali, dunque le gioiose nuove nascite in famiglia ma anche le dolorose perdite. Infatti ha pubblicato sia una foto del principe Filippo (venuto a mancare ad aprile), che un'immagine in onore di Sienna Elizabeth, la figlia di Beatrice di York nata a ottobre. Il resto delle foto ritraggono Eugenie assieme al marito Jack Brooksbank e al loro primogenito August. Nella galleria spicca anche una foto che risale al battesimo del bambino.

Instagram @princesseugenie

L'evento era stato annullato due volte, a causa del Covid: una prima volta a maggio e una seconda a luglio. La cerimonia reale si è poi svolta a novembre ed è stata una doppia festa a cui ha ovviamente partecipato anche Elisabetta II. La regina non poteva certo mancare al battesimo dei suoi pronipoti August Philip e Lucas Philip, rispettivamente primogenito e terzogenito delle due cugine, la principessa Eugenie e di Zara Tindall. Fino ad ora non erano state diffuse immagini di quella giornata. La prima è quella che si può trovare scorrendo la galleria di immagini di auguri di Eugenie di York, in cui si vedono mamma e figlio, lei vestita di bianco e lui con una veste color crema che ha una storia particolare.

Leggi anche La piccola Charlotte diventerà principessa reale: è il titolo femminile più ambito in casa Windsor

in foto: il battesimo del principino Louis (con la veste battesimale)

Cosa indossa August Brooksbank

August indossa la veste battesimale di casa Windsor, un indumento di tradizione in famiglia, che è stato trasmesso di battesimo in battesimo a tutti i royal babies. Si tratta della replica di quello fatto realizzare dalla regina Vittoria per il battesimo della sua primogenita, nel lontano 1841. Da allora e fino al 2004 è stato utilizzato l'originale in pizzo, sostituito poi da una copia quando era ormai troppo rovinato a causa dei lavaggi e del passare del tempo. Nel 2008 il primo a indossare la replica esatta è stato James, il secondogenito del principe Edoardo e della moglie Sophie. L'hanno indossata anche i figli di Kate Middleton e William. Semplice vestitino bianco invece per Lucas Tindall, che si intravede appena sullo sfondo in braccio alla madre, vestita di scuro.