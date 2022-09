Eugenie e Beatrice di York ai funerali di Elisabetta II: fiocco e veletta per le sorelle Anche le sorelle Beatrice e Eugenie di York sono arrivate all’Abbazia di Westminster per rendere omaggio alla defunta regina Elisabetta II.

A cura di Giusy Dente

Prima re Carlo III, poi a seguire il resto della famiglia reale: c'erano tutti oggi all'Abbazia di Westminster, per l'ultimo saluto a Elisabetta II, dai figli ai nipoti fino ai pronipoti. Tutti sono accorsi in chiesa per salutare l'amata regina venuta a mancare l'8 settembre scorso, comprese Eugenie e Beatrice di York: le due sorelle avevano con la regina un rapporto speciale.

La royal family ai funerali di Elisabetta II

Appena diffusa la notizia della morte della regina, si è messa subito in moto una portentosa macchina organizzativa, fatta di cerimonie e rituali da svolgere in vista funerali. Ci sono rigide norme di comportamento da rispettare in questi casi e l'etichetta definisce anche come vestirsi. Nulla è lasciato al caso: esiste un dress code specifico in caso di lutto, che tutti i membri sono tenuti a rispettare. È d'obbligo il colore nero, innanzitutto: e per le donne gonne, calze scure, cappello e gioielli di perle.

Eugenie e Beatrice di York hanno rispettato queste regole quando hanno visitato la camera ardente allestita in onore della regina a Westminster Hall. Erano giunte accompagnate dai rispettivi mariti, Jack Brooksbank ed Edoardo Mapelli Mozzi, entrambe con abiti neri e maxi cerchietti sul capo. Eugenie aveva indossato anche la veletta: è un accessorio simbolico, non obbligatorio ma consigliato in caso di lutto.

Il giorno dei funerali della regina, sono giunte entrambe nuovamente accompagnate dai rispettivi consorti; presenti anche la madre Sarah, duchessa di York e il principe Andrea. Le principesse hanno scelto il total black, come da tradizione: nero dalla testa ai piedi. Cappello con maxi fiocco per Beatrice, la sorella maggiore; cappello per per Eugenie, che anche stavolta ha optato per la veletta.