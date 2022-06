Beatrice di York al Giubileo della regina: la borsa nasconde un messaggio d’amore per il marito Nella famiglia reale è impossibile scambiarsi un bacio in pubblico, ma Beatrice di York ha trovato il modo di gridare il suo amore per Edoardo Mapelli Mozzi tramite…una borsetta!

A cura di Beatrice Manca

A Londra proseguono i festeggiamenti per il Giubileo di platino della regina Elisabetta. Dopo la parata Trooping The Colour è stata la volta di una funzione religiosa nella cattedrale di St. Paul. Per l'occasione si sono riuniti (quasi) tutti i membri della royal family: oltre al principe William e a Kate Middleton, splendida in giallo, c'erano anche i Sussex, tornati in pubblico tra i reali per la prima volta dal loro trasferimento in California. Per l'occasione Meghan Markle ha sfoggiato un completo bianco assolutamente chic. Alla funzione religiosa c'era Beatrice di York insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi. L'abito blu nascondeva un dettaglio romantico: avete notato la dedica d'amore segreta?

Beatrice di York al Giubileo con il marito Edoardo Mapelli Mozzi

Beatrice di York è la cugina di William e Harry: il padre, il principe Andrea, è il fratello minore del principe Carlo. La principessa oggi ha 33 anni ed è da poco diventata mamma della piccola Sienna, nata dal matrimonio con l'imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia è arrivata insieme a St. Paul nel segno dell'eleganza: mezzo tight per lui e abito blu per lei. Beatrice di York ha scelto un abito semplice e chic con maniche lunghe e cintura del brand Beulah London completato da un paio di scarpe con il tacco di Ralph and Russo.

Beatrice di York in Beulah London con il marito Edoardo Mapelli Mozzi

La borsa di Beatrice nasconde un messaggio

Per completare l'outfit ha optato per un fascinator (il cappellino con fiocco sul capo) di Juliette Millinery e per una pochette rigida molto speciale. Ad attirare l'attenzione sul look di Beatrice è stata proprio la clutch che teneva in mano con discrezione: si tratta di un modello del brand Sophia Webster di forma rettangolare che sul retro è decorata con le parole "Wifey for Lifey", cioé "Sposina per la vita". Una romantica dedica al marito, sposato con una cerimonia segreta nel 2020.

Beatrice di York con borsa Sophia

Se vi sentite romantiche potete facilmente replicare il look: la borsetta Cleo è in vendita in vari colori sul sito del brand e costa 350 euro. Nella famiglia reale le pubbliche dimostrazioni d'affetto sono molto limitate ed è quasi impossibile vedere due royal tenersi la mano o scambiarsi un bacio in pubblico: Beatrice di York ha trovato il modo per esprimere il proprio amore a misura di protocollo (e di stile!)