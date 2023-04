Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker riuniti per Cesare: “Quando l’imperatore chiama i nonni corrono” Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono riuniti e lo hanno fatto per dedicarsi all’attività di nonni. Hanno immortalato il momento con uno scatto social, mostrandosi sorridenti e felici col piccolo Cesare tra le braccia.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori da poche settimane e, sebbene continuino a portare avanti i normali impegni quotidiani, hanno dovuto stravolgere le loro abitudini. Nottate in bianco, niente viaggi all'estero nonostante i lunghi ponti, passeggiate di coppia col passeggino: i due non potrebbero essere più felici, anche se si sono ritrovati a fare i conti con i piccoli "inconvenienti" legati alla genitorialità. Per fortuna, però, a sostenerli ci sono i nonni, sempre lieti di poter trascorrere qualche ora con il piccolo Cesare. È ormai risaputo che Michelle Hunziker abbia addirittura dedicato una stanzetta al piccolo in casa sua, ma la cosa insolita è che nelle ultime ore è stata raggiunta dall'ex marito Eros Ramazzotti.

La reunion di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Il piccolo Cesare ha poche settimane di vita ma, nonostante ciò, è già circondato dall'amore incondizionato dei suoi familiari, da quello di mamma Aurora a quello delle zie Sole e Celeste (che proprio qualche giorno fa sono state liete di prendersi cura di lui). Sono però soprattutto i due "nonni famosi" del bimbo ad attirare le attenzioni del pubblico: nelle ultime ore Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono riuniti per occuparsi del bebè mentre i genitori sono impegnati e hanno documentato la reunion con un dolcissimo scatto social. Al motto di "Quando Cesare “l’imperatore” chiama i nonni corrono", i due ex coniugi si sono mostrati con il piccolo tra le braccia fianco a fianco, incantando tutti con la loro tenerezza.

Eros con la tuta, Michelle è glamour in gessato

Non è una novità che Eros e Michelle siano rimasti in buoni rapporti dopo la fine del matrimonio ma vederli insieme sorridenti e felici fa sempre un certo effetto. Il motivo per cui si sono incontrati? Per passare qualche dolce momento con Cesare. Il cantante è appena tornato da un viaggio a Vienna (ha infatti portato anche una torta sacher ad Aurora) e non ha avuto paura di lasciarsi immortalare in tuta alle prese col relax casalingo. Michelle, invece, ha lasciato spazio al glamour con un completo gessato con pantaloni palazzo e panciotto. I fan sono letteralmente impazziti di fronte la dolce foto in versione nonni e, sebbene siano coscienti che i due abbiano definitivamente messo fine alla loro relazione, hanno urlato a gran voce "Ci fate sempre sognare quando siete insieme".