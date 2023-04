Aurora Ramazzotti rivela il dolce regalo ricevuto da papà Eros: “Mi pensa nei suoi viaggi” Aurora Ramazzotti documenta ogni dettaglio della quotidianità sui social, anche i dolci regali che riceve dalle persone care. Nelle ultime ore è stato papà Eros a omaggiarla con un pensiero speciale: ecco il dono che le ha fatto recapitare a casa.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da poche settimane, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, ed è letteralmente raggiante. Certo, tra poppate e pannolini le rimane davvero poco tempo a dedicare a se stessa, ma riesce sempre a trovare il modo di coccolarsi, come quando ha lasciato il bimbo a nonna Michelle Hunziker per rifarsi la manicure. Nei primi giorni post-parto aveva deciso di prendersi una pausa dai social per rendersi conto davvero di tutto ciò che era successo, ora però è tornata a documentare quotidianamente la sua quotidianità con foto e Stories. A cosa ha dovuto rinunciare con la maternità? A viaggi, ma per fortuna papà Eros le è venuto in soccorso.

Aurora Ramazzotti e le "rinunce" da neomamma

Il piccolo Cesare ha riempito d'amore la vita di Aurora e non sorprende che, nonostante i naturali piccoli inconvenienti legati alla maternità, dalla necessità di "organizzarsi" per fare una doccia all'intensa esperienza dell'allattamento, la neomamma sia serena e raggiante. Avendo partorito solo da poche settimane ha però dovuto rinunciare ai viaggi all'estero, per il momento il bebè è ancora troppo piccolo per poter affrontare un viaggio in aereo, dunque l'influencer nelle recenti festività si è goduta la sua Milano tra giornate in famiglia e passeggiate col passeggino. Il papà Eros Ramazzotti, però, è riuscito (almeno in parte) a colmare il suo desiderio di avventura.

Il regalo di Eros Ramazzotti

Il dolce regalo di Eros Ramazzotti

Cosa ha fatto il cantante per la figlia? Durante un viaggio a Vienna le ha comprato un regalo speciale: una enorme torta sacher proveniente proprio dall'Hotel Sacher della capitale austriaca. Le ha fatto recapitare l'iconica scatola rossa logata a casa e Aurora non ha potuto fare a meno di immortalare tutto in una Stories con tanto di emoticon con i cuori e didascalia "Eros Ramazzotti mi pensa nei suoi viaggi". Insomma, la neomamma in questo periodo è super coccolata: di sicuro il piccolo Cesare non potrà fare a meno di amare la sua famiglia famosa e "allargata".