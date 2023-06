Cesare ha il “nonno più bello del mondo”: la sua nuova tutina è un omaggio a Eros Ramazzotti Il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti, ha sfoggiato una nuova tutina sui social che di sicuro farà impazzire i fan di Eros, il motivo? È un dolce omaggio al nonno.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha stravolto la sua vita da poco più di due mesi: è diventata mamma del piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e ha capito davvero cos'è l'amore incondizionato. Sebbene in un primo momento avesse preferito prendersi una pausa dai social, ora è più attiva che mai e non esita a documentare le "gioie e i dolori" della maternità. Di recente, ad esempio, è finita al centro delle polemiche perché ha smesso di allattare al seno ma la verità è che non lo ha fatto per scelta, semplicemente si è ritrovata a non avere più latte. Nonostante le critiche e i giudizi non richiesti, l'influencer non ha perso la sua ironia e lo ha dimostrato col nuovo look che ha fatto sfoggiare al bebè.

L'armadio fashion del piccolo Cesare

Cesare Cerza, il primo figlio di Aurora Ramazzotti, è nato solo da poco più di due mesi ma vanta già un armadio di tutto rispetto. Fin da quando è nato ha ricevuto in regalo una miriade di scarpe, tutine e completini (molti dei quali griffati), diventando così un piccolo damerino. Solo di recente, ad esempio, ha sfoggiato calzini GCDS e jeans Versace, dando prova del fatto che sua mamma sta provando a trasmettergli la passione per la moda. Il piccolo, inoltre, ha anche degli zii ironici che non esitano a fargli dei doni davvero originali. L'ultimo arrivato è Mattia Stanga, influencer da oltre 1 milione di followers.

Cesare con la tutina dedicata a nonno Eros

Mattia ha pensato bene di fare un regalo sopra le righe a Cesare: niente accessori griffati o abiti da lord, ha preferito una semplice tutina bianca per neonati ma decorata con una stampa di Eros Ramazzotti sul petto. Ad arricchire la foto in cui il cantante appare a mezzo busto c'è anche una didascalia ironica che recita "Ho il nonno più bello del mondo". Aurora non ha esitato a condividere uno scatto del piccolo con indosso questa chicca, specificando che il look che rende omaggio al nonno è un regalo della zia dell'influencer. In quanti ora aspettato un selfie di Eros col piccolo Cesare che sfoggia la tutina in suo onore?