Emma Marrone alle sfilate di Milano: è una dark lady con il top a rete La cantante Emma Marrone era in prima fila alla sfilata di GCDS, dove ha mostrato un look grintoso e audace con gonna in vinile e lingerie a vista.

A cura di Beatrice Manca

A Milano è in corso la Settimana della Moda e gli eventi hanno richiamato un pubblico di vip e star internazionali: tra i protagonisti ci sono i giovani attori della fiction Mare Fuori, in prima fila alle sfilate, e abbiamo anche rivisto Fedez in pubblico dopo una lunga assenza. Non è certo passata inosservata la cantante Emma Marrone, che ha sfoggiato un sensuale look in rete e vinile alla sfilata ‘felina' di GCDS.

La svolta dark di Emma

Avevamo lasciato la cantante al Festival di Sanremo, dove ha duettato con Lazza sfoggiando maxi blazer e stivali cuissard, e la ritroviamo in prima fila alla Milano Fashion Week. Il filo conduttore? I look total black, fatti con pezzi di grande impatto e accompagnati da eyeliner grafico e capelli scuri. Insomma, ormai sembra aver abbandonato pizzi e velluti per indossare capi in vinile o in rete, più dark e grintosi. Entrambi gli outfit sono firmati GCDS.

Emma Marrone in GCDS

Emma alle sfilate con il top rete

Non stupisce dunque che il designer Giuliano Calza abbia voluto Emma alla sua sfilata Autunno/Inverno 2023-24. Per l'occasione la cantante ha indossato una lunga gonna in vinile con maxispacco abbinata a un top effetto rete, la tendenza delle ultime stagioni, che lasciava intravedere la bralette nera. Anche stavolta non manca un maxi blazer nero.

Emma Marrone in GCDS

Per completare il look ha indossato scarpe con plateau e cinturino alla caviglia e una handbag ricoperta di cristalli, unico punto luce. Infine ha raccolto i capelli in uno chignon alto e tirato, valorizzando lo sguardo con eyeliner da "gatta", tanto per restare in tema con la sfilata. Allo show, Emma era in ottima compagnia: alla sfilata era presente anche Dua Lipa con un abito in pizzo nero. Ci sono ancora dubbi su quale sia il colore must per la sera?