Fedez torna in pubblico a Milano: tatuaggi in mostra e shirt nera per la Fashion Week Fedez è tornato a mostrarsi in pubblico, lo ha fatto durante la Milano Fashion Week ma lontano da Chiara Ferragni. Per partecipare allo show ha puntato sullo stile minimal, lasciando i tatuaggi in mostra in total black.

A cura di Valeria Paglionico

La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez continua a tenere banco a due settimane dalla fine del Festival di Sanremo e i due diretti interessati sembrano non voler fare assolutamente nulla per smentire le voci che circolano sul loro conto. C'è chi dice che ci sia in corso una separazione, chi ritiene che in verità si tratta solo di una trovata pubblicitaria prima dell'uscita di The Ferragnez e chi semplicemente è certo del fatto che i due abbiano solo deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori. La cosa certa è che ogni volta che postano qualcosa o appaiono in pubblico tutti vanno alla ricerca di qualche "indizio" sulla questione. Dopo che l'imprenditrice ha partecipato spesso alle sfilate in solitaria, ora alla Milano Fashion Week è arrivato anche il marito (ma anche lui da solo)

Il look minimal di Fedez

Fedez è tornato a mostrarsi in pubblico dopo che nelle ultime settimane aveva preferito rimanere lontano dai riflettori. Lo ha fatto durante la Milano Fashion Week ma lontano da Chiara Ferragni. Se quest'ultima ieri era apparsa elegante in camicia e cravatta allo show di Prada, lui nel frattempo ha partecipato alla presentazione della collezione di A Better Mistake, che nello studio in Via Fussetti 8 ha lanciato la collezione Autunno/Inverno 2023-24 chiamata "ALTER EGOS". Il rapper, forse nel tentativo di passare inosservato, ha puntato su uno stile sobrio e minimal. Ha abbinato pantaloni e t-shirt, entrambi in total black, lasciando in vista i tatuaggi su braccia e collo.

Fedez alla presentazione di A Better Mistake

ALTER-EGOS by A Better Mistake, il significato della performance

Il brand A Better Mistake ha messo in scena una performance live a 360 gradi per presentare la collezione ALTER-EGOS. Lo show si è articolato in 7 atti, tutti diretti dalla movement designer Macia Del Prete, guidata dal sound dell'artista multidisciplinare berlinese Metaraph. La locuzione latina “alter ego” è legata a un secondo sé, dunque a una versione diversa di se stessi, e fa riferimento all'obiettivo del live: indagare come la presenza di identità multiple nell’individuo sia un potente mezzo per esprimere la propria creatività. Specchi, colori, tessuti che cambiano in modo dinamico, giochi di luce, maschere: A Better Mistake ha dimostrato il profondo potere visionario dei collettivi e della contaminazione tra arti.