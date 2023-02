Il cast di Mare Fuori conquista le sfilate di Milano: i look di Matteo Paolillo e Clotilde Esposito In prima fila da Emporio Armani e da GCDS, gli attori dell’amatissima serie Mare Fuori sono i divi della Milano Fashion Week e rubano la scena con. loro look.

A cura di Beatrice Manca

Matteo Paolillo e Giorgio Armani

Non solo top model: tra gli ospiti vip delle sfilate della Settimana della Moda ci sono moltissimi volti nuovi e giovani attori. Quest'anno i più fotografati sono i protagonisti di Mare Fuori, la serie evento Rai che racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti del carcere minorile di Napoli. Avevamo già visto l'attrice Selene Caramazza alla sfilata di Etro, ma non era l'unica: diversi attori del cast sono stati fotografato agli show di Emporio Armani, Blumarine e GCDS, per la gioia dei fan.

Il look di Clotilde Esposito alla sfilata Emporio Armani

Giorgio Armani ha invitato alcuni attori della serie alla sfilata della sua linea più giovane, Emporio Armani. In prima fila era presente Clotilde Esposito, che nella serie interpreta Silvia: classe 1997, la giovane attrice ha scelto un elegante tailleur pantalone color bianco perla con giacca satinata e una lunga collana abbinata. Il tocco da diva? L'acconciatura ‘effetto bagnato' con i capelli raccolti all'indietro e due ciocche ‘tirabaci' sulla fronte!

Clotilde Esposito alla sfilata di Giorgio Armani

Ludovica Coscione con il top trasparente alla sfilate

Insieme a lei c'era anche l'attrice Ludovica Coscione, che nello show interpreta Teresa: l'attrice ha cavalcato il trend delle trasparenze sfoggiando un top in seta ricamato con un pattern geometrico e piccoli bottoni iridescenti. L'outfit era completato da un paio di pantaloni fluidi in velluto e da una borsa Emporio Armani verde fluo. Fuori dal set Ludovica Coscione sfoggia una frangia folta e un make up con occhi in primo piano.

Ludovica Coscione alla sfilata Emporio Armani

Non poteva mancare Matteo Paolillo: il suo Edoardo Conte è uno dei personaggi più complessi e amati dello show. L'attore ha dato il via alla Fashion Week partecipando alla cena di gala di Starbucks – la stessa a cui hanno partecipato Lizzo e Anna Wintour – con un completo nero Valentino impreziosito da un top in merletto floreale. L'attore è poi apparso allo show di Emporio Armani con una giacca girgio cenere dall'allacciatura obliqua.

Matteo Paolillo in Valentino alla cena di gala di Starbucks

Gli attori di Mare Fuori in prima fila alla Milano Fashion Week

Ma non finisce qui: i giovani attori del cast sono apparsi a moltissimi eventi, dalle presentazioni agli after party. Qualche esempio?Clara Soccini, che nella serie interpreta Crazy J, è invece stata fotografata alla presentazione di Furla e alla sfilata di Blumarine, dove ha sfoggiato un look con top fazzoletto e treccine ai capelli. L'attrice Serena De Ferrari, che dà il volto al personaggio di Viola, era invece all'evento di Armani in 10 Corso Como. I giovani attori non potevano mancare alla sfilata di GCDS, dov'è stata fotografata l'attrice Kyshan Wilson con un bomber viola lucente che sarebbe piaciuto a che al suo personaggio, Kubra.