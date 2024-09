video suggerito

Emma con la felpa over, BigMama in total black: i look del Suzuki Music Party di Amadeus Da Emma Marrone a Clara, da Anna a Ornella Vanoni e ancora Paola e Chiara con BigMama: ecco cosa hanno indossato i cantanti per le loro esibizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Non un Sanremo né una gara, ma solo una grande festa della musica italiana: domenica 22 settembre Amadeus ha portato sul NOVE uno show registrato il 17 settembre all'Allianz Cloud di Milano. Con lui in questa avventura anche Ilenia Pastorelli (in corsetto e maxi scollatura) e il disk jockey Massimo Alberti. Sul palco si sono alternati più di venti cantanti che hanno presentato dei brani inediti. Il Suzuki Music Party è solo uno dei nuovi progetti del conduttore, che ha lasciato la Rai dopo oltre 20 anni passando a Discovery. In palinsesto c'è anche Chissà chi è (ex Soliti Ignoti). Da Emma Marrone ad Anna, da Ornella Vanoni a Clara e ancora Paola e Chiara con Big Mama, ecco cosa hanno indossato gli artisti per le loro esibizioni.

I look sul palco del Suzuki Music Party

Tantissimi artisti si sono alternati sul palco dell'Allianz Cloud di Milano, per cantare i loro brani inediti. In scaletta, tra gli altri: Anna, Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emma, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Clara, Francesca Michielin, Paola e Chiara, BigMama, Benji & Fede. Hanno cantato uno dopo l'altro, scambiando solo poche chiacchiere col conduttore, per un totale di 4 ore di show musicale. Non una gara, nessun vincitore né classifica, solo il piacere di ascoltare la musica degli artisti del momento e le loro nuove hit autunnali: questo lo scopo del programma.

Emma e Baby Gang

Emma ha presentato Hangover, brano che segna la sua collaborazione con Baby Gang e che conferma la predilezione della cantante per i duetti coi rapper. È salita sul palco con una maxi felpa indossata a mo' di abitino di Gerrit Jacob (collezione Autunno/Inverno 2024-25), abbinata a un paio di stivali argentati. Il suo stile sul palco è quello di una donna che non ama sentirsi dire cosa indossare, che non segue passivamente le mode, le tendenze, i gusti altrui: ha ribadito di essere del tutto disinteressata ai giudizi e ha invitato le giovani donne, più sensibili agli stereotipi e ai modelli imposti, a essere sempre autentiche senza vergognarsi del proprio corpo e senza appiattirsi assecondando gli altri.

Ornella Vanoni

In scaletta anche Anna, reduce dalla vittoria ai Billboard Music Awards come Woman of the Year. Al Suzuki Music Party ha cantato Tonight. Per lei minidress stringato e stivali rosa col tacco. In rosa anche Ornella Vanoni, che ha festeggiato sul palco i suoi 90 anni compiuti proprio il 22 settembre: per lei, icona di eleganza e di stile minimal, un maxi abito coloratissimo con stivaletti nude.

Clara

Niente colori per Clara che, non a caso, si è esibita sulle note di Nero Gotico scegliendo un outfit ad hoc all'insegna, ovviamente del total black, con corsetto firmato Giuseppe Di Morabito e pantaloni di pelle. Nero anche per Paola e Chiara che si sono esibite con BigMama: insieme hanno collaborato per realizzare Il Linguaggio Del Corpo, hit che dà voce alle donne forti, al loro desiderio di libertà contro le ipocrisie. Tubino con maxi spacco per Chiara, abito midi aderente anche per sua sorella Paola che ha aggiunto una pelliccia sulle spalle, mentre per BigMama total look di pelle.

Paola e Chiara con BigMama