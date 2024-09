video suggerito

Anna Pepe vestita di cristalli: il look total pink della rapper, premiata come Donna dell’Anno Look total pink per Anna Pepe: la giovane rapper è stata premiata da Billboard come Woman Of The Year dell’industria musicale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anna Pepe

Billboard Women In Music è l'evento promosso dall’iconica rivista che celebra l'empowerment femminile, che premia il grande apporto delle donne nell'industria musicale in termini di successi discografici, creatività e passione. E non riguarda solo chi si espone davanti ai riflettori, dunque le cantanti che amiamo ascoltare, ma anche chi lavora dietro le quinte con e per loro, dunque nelle aree di produzione e scrittura, ma anche le stylist, le manager, le Dj. Per la prima volta l'evento è sbarcato in Europa. La serata di premiazione si è svolta a Milano lunedì 16 settembre, a Milano, presso lo storico Teatro Manzoni. In questa cornice sono stati consegnati i riconoscimenti ai grandi talenti del nostro panorama, alle donne più influenti dell’industria musicale nazionale.

Anna Pepe

Chi ha ritirato il premio

Laura Pausini è l'Icon di Billboard, premiata in quanto donna e artista capace come nessun'altra di rappresentare la musica italiana nel mondo, un talento che con le sue canzoni sta accompagnando intere generazioni. Vanta ormai una carriera trentennale densa di successi, in cui ha vinto ogni premio possibile, eppure instancabilmente e con la stessa passione degli inizi continua a sognare e far sognare. Tra le premiate della serata anche Elodie, assente perché impegnata a Los Angeles con alcuni progetti top secret: a lei il premio Performer of the Year. Premiate sul fronte delle cantanti anche Gaia, BigMama, Rose Villain, Clara. La giovanissima Anna Pepe si è aggiudicata il premio Woman Of The Year: coi suoi 21 anni è l'artista che più di tutti ha saputo scalare le classifiche imponendosi con la sua musica per settimane, in un genere tradizionalmente considerato maschile, soprattutto nel nostro Paese. La rapper sta contribuendo ad abbattere questo stereotipo.

Anna Pepe

Il look di Anna Pepe

"Con il suo album di debutto Vera Baddie ha infranto record su record, alcuni imbattuti da quasi 20 anni, occupando il primo posto per 9 settimane consecutive, e dal 2020 sta abbattendo come mai accaduto prima la differenza di genere nel rap italiano": con questa motivazione Anna Pepe si è aggiudicata il titolo di Woman Of The Year di Billboard Women In Music. È salita sul palco per ritirare il premio e per la serata ha scelto di abbagliare il pubblico con un look scintillante. Ha indossato un outfit total pink: vestito lungo monospalla tempestato di microcristalli e ai piedi un paio di décolleté dello stesso colore, in una nuance più chiara. Strass anche sulle unghie per la 21enne, fedele a un make-up abbastanza neutro e coi lunghi capelli neri sciolti sulle spalle. La Baddie Girl per una sera si è trasformata in una Barbie in rosa: luminosissima, ma soprattutto talentuosa e con una carriera davanti altrettanto brillante.