Dalla pelliccia di Emma alle culotte di Annalisa, i look più originali sul palco di Radio Italia Live Al concerto in Piazza del Duomo si sono esibiti alcuni dei nomi più noti della scena musicale attuale che hanno portato il loro stile, non solo in fatto di musica, ma anche in fatto di moda. Quali sono stati gli outfit che hanno colpito di più durante lo show di Radio Italia Live. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Emma al concerto di Radio Italia Live

Il diluvio non ha fermato il concerto di Radio Italia Live, che è andato in scena ieri 15 maggio nella cornice di Piazza del Duomo a Milano. Tra i cantanti che si sono esibiti figurano i nomi del momento, come Mahmood, Angelina Mango, Emma, Ghali e Geolier, che hanno partecipato all'edizione di quest'anno del Festival di Sanremo, ma anche mostri sacri della musica italiana, come Gianna Nannini. A chiudere lo show, poi è stato Ultimo che ha cantato per chi ha resistito sotto la pioggia. Tanti giovani, sia tra il pubblico che sul palco, che hanno sfoggiato look originali e accattivanti.

La pelliccia verde fluo di Emma

Tra gli outfit più particolari sicuramente Emma Marrone, che ha indossato una pelliccia verde fosforescente di Diesel sopra un paio di leggins lucidi con scarpe incorporate firmati Balenciaga. Sopra un paio di pantaloncini in latex di Laruicci dai rimandi activewear e un body con scollo a cuore. Negli ultimi anni la cantante salentina ha stravolto il suo look, rendendolo sempre più rock. Per i gioielli la cantante si è affidata da Tiffany & Co.

Emma al concerto di Radio Italia Live

Mahmood in rosso e nero

Il cantante milanese di origini egiziane ha calcato il palco in Piazza del Duomo con un outfit rosso e nero composto da un paio di pantaloni in pelle e una camicia rossa dal doppio colletto dove era stata annodata una cravatta nera. A completare la mise un bomber oversize in pelle. Gli abiti loosefit sono un grande classico di Mahmood che ha svelato il suo nuovo singolo Nei letti degli altri, indossato una tuta stile cargo dalla vestitbilità ampia.

Mahmood al concerto di Radio Italia Live

L'impermeabile di Annalisa

Culotte indossate a mo' di pantaloni e top corto. Annalisa ormai ha abbandonato il suo stile da bambolina per abbracciare degli abiti più accattivanti e sexy. Il palco dell'Ariston lo ha calcato indossando sempre dei reggicalze, per questo show ha preferito un paio di calze a rete. Chiude l'outfit un impermeabile al polpaccio e un paio di stivali in pelle con zeppa e plateau.

Annalisa al concerto di Radio Italia Live

La tuta logata di Geolier

Total denim per Geolier, che si esibisce con un look griffato Louis Vuitton. L'outfit scelto dal rapper napoletano, secondo al Festival di Sanremo 2024 è composto da un paio di jeans e una giacca dello stesso tessuto, decorata dal logo della Maison ammiraglia di LVMH. Completa la mise un cappellino con la visiera bianco.

Geolier al concerto di Radio Italia Live

Il look bon ton di Noemi

Duetta con Carl Brave Noemi, che sale sul palco con un abito firmato Vivienne Westwood. La cantante ha optato per un vestito grigio dallo spacco sul davanti e caratterizzato da un drappeggio che unisce il bustino con la gonna. Lo scollo è rettangolare, anche quello addolcito con un panneggio che lo rende morbido ed elegante e mette in mostra un sofistica giro di perle.

Noemi al concerto di Radio Italia Live

Alessandra Amoroso in mini dress

Anche lei fresca di Sanremo 2024 si esibisce con il singolo che ha portato in gara. Come look ha scelto un vestito nero caratterizzato da una gonna cortissima, leggermente svasata e un pezzo sopra stile camicia con colletto e mezze maniche. Chiuso sul petto con una zip, il capo è un è decorato da una cintura in vita. Alessandra Amoroso sdogana i gambaletti velati e li abbina a un paio di tacchi vertiginosi.

Alessandra Amoroso al concerto di Radio Italia Live