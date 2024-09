video suggerito

Amadeus dice addio al broccato: per la nuova vita a Discovery sceglie i fiori Manca poco al debutto di Amadeus su Canale 9 e, in occasione della presentazione dei palinsesti, ha dato una piccola anticipazione del suo stile. Niente più glitter e broccati, ora dà spazio alle stampe floreali multicolor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Amadeus si prepara a un grande e importante debutto: a pochi mesi dall'addio alla Rai arrivato dopo ben 25 anni di collaborazione, ora è prontissimo per dare il via a una nuova avventura su Canale Nove. Questa mattina ha partecipato alla presentazione dei palinsesti del gruppo Warner Bros Discovery, evento tenutosi in una delle aule dell'Università Cattolica, e ha parlato sia della rottura "burrascosa" con la vecchia azienda che di tutte le novità che lo attendono. Il 22 settembre sarà protagonista di una serata evento in cui presenterà i due programmi che lo vedranno al timone nei prossimi mesi: alle 20.30 si partirà col game show Chissà chi è, mentre in prima serata andrà in onda il Suzuki Music Party. Cosa indosserà sul palco?

Il nuovo stile multicolor di Amadeus

Durante tutta la sua carriera in Rai, dalle puntate quotidiane di Affari tuoi alle maratone al timone del Festival di Sanremo, Amadeus ha sempre puntato su uno stile elegante ma allo stesso tempo esuberante. Stampe broccate, glitter e tessuti damascati: ogni volta che è apparso sul palco è riuscito a brillare con dei look classici ma con qualche tocco super appariscente. Ora che sta per dare il via a una "nuova vita" su Canale Nove, però, le cose sembrano essere cambiate. A dimostrarlo è stato l'outfit che il conduttore ha sfoggiato alla presentazione dei palinsesti: niente più dettagli scintillanti, ha preferito puntare tutto su un look vitaminico e multicolor.

Amadeus con il look multicolor

Quanto costa la camicia a fiori di Amadeus

Per il primo impegno pubblico con la nuova azienda con cui collabora, la Warner Bros Discovery, Amadeus ha sfoggiato un completo blu cobalto che non poteva passare inosservato, per la precisione un modello con pantaloni classici aderenti e giacca monopetto coordinata. A completare il tutto non poteva mancare il tocco esuberante: una camicia a fiori colorati firmata MC2 Saint Barth. La sua particolarità? È decorata all-over con una stampa floreale Liberty multicolor. Il capo è in vendita sul sito ufficiale del brand, dove viene offerta a un prezzo di 169 euro. Amadeus rimarrà fedele a questo nuovo stile anche durante le dirette dei programmi inediti che lo vedranno protagonista?

Camicia MC2 Saint Barth