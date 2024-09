video suggerito

Ilenia Pastorelli debutta al Suzuki Music Party: corsetto e maxi scollatura per la prima puntata Ilenia Pastorelli è la co-conduttrice del Suzuki Music Party, il nuovo programma musicale di Amadeus su Canale 9: ecco cosa ha indossato per la prima e attesa puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, domenica 22 settembre, Amadeus fa il suo grande e atteso debutto su Canale Nove. Dopo aver trascorso 25 anni in Rai, ha dato una svolta alla sua carriera firmando un contratto con Warner Bros Discovery e a partire da questa sera sarà al timone di due diversi programmi, Chissà chi è e Suzuki Music Party. Quest'ultimo, in particolare, è una sorta di Sanremo 2.0 che sul palco vede alternarsi gli artisti del momento alle prese con il lancio dei loro nuovi pezzi. Al di là dei cantanti, tra le protagoniste dello show c'è anche Ilenia Pastorelli, l'attrice che ha debuttato nei panni di co-conduttrice accanto al "re del Festival". Cosa ha indossato per la prima puntata dell'attesa trasmissione musicale?

Chi ha firmato il look di Ilenia Pastorelli al Suzuki Music Party

Ilenia Pastorelli è la co-conduttrice che Amadeus ha scelto per il debutto del Suzuki Music Party. Se da un lato lui è tornato agli scintillii dopo la camicia floreale di qualche giorno fa, lei ha preferito mixare eleganza senza tempo, sensualità e glamour. Per la sua prima volta sul palco dello show ha sfoggiato un look audace e grintoso firmato GCDS. Ha abbinato un body-corsetto steccato e con la zip sul davanti a un micro top tempestato ti paillettes silver e il logo a contrasto sul davanti. Per completare il tutto ha scelto un chiodo di pelle con le maniche a palloncino e un paio di guanti da biker decorati con nei micro cristalli. Niente shorts o minigonna, ha lasciato le gambe nude, esaltandole con un paio di collant a rete. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di cuissardes fascianti sopra al ginocchio.

Ilenia Pastorelli in GCDS

Il cambio look di Ilenia Pastorelli

Per il finale del Suzuki Music Party Ilenia Pastorelli si è cambiata ma rimanendo fedele allo stile dark. Ha chiuso la prima puntata del programma in versione diva con un lungo abito nero, un sinuoso modello a sirena dalla silhouette fasciante, con le maniche corte e una maxi scollatura sulla schiena. Anche qui non sono mancati i tacchi, ma ha aggiunto una serie di gioielli scintillanti, dal bracciale rigido e maxi total gold alla collana con catene e cristalli. Capelli sciolti e ondulati, make-up marcato sugli occhi che ha intensificato lo sguardo e manicure nude: Ilenia Pastorelli nei panni di co-conduttrice è riuscita a distinguersi grazie al suo stile grintoso e audace ma allo stesso tempo super trendy.

Il secondo look di Ilenia Pastorelli