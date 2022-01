Emily Ratajkowki sfida il freddo: è a piedi nudi e in bikini, ma si copre col cappotto Emily Ratajkowski è poco presente sui social in questo periodo. Si è però mostrata ai suoi follower con un insolito look, abbinando il bikini al cappotto.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski ultimamente è molto poco presente sui social. La modella a marzo 2021 è diventata mamma per la prima volta e il piccolo Sylvester le ha comprensibilmente stravolto la vita. Sembra si stia dedicando quasi esclusivamente a lui, portando ugualmente avanti diversi progetti di lavoro, sia come testimonial che come scrittrice. Ebbene sì: ha debuttato nel mondo dell'editoria con un libro in cui ha raccontato la sua concezione di bellezza. Proprio la maternità l'ha costretta a ripensare al suo corpo, così sovraesposto e chiacchierato da sempre, portandola a sviluppare nuove consapevolezze e facendo emergere in lei il bisogno di raccontare la propria verità. Pochi giorni fa ha sfilato a Parigi, indossando un blazer abbinato ad abito lingerie; in passerella con lei per Ami anche Edie Campbell, Paloma Elsesser e Laetitia Casta.

Il look insolito di Emily Ratajkowski

Sicuramente quello di Emily Ratajkowski è un abbinamento insolito: bikini e cappotto. Non è un look balneare, ma non è neppure adatto al freddo invernale, eppure lei ha osato ugualmente, puntando su questi due capi che apparentemente non hanno nulla in comune. Emily Ratajkowski ha seguito il trend che ha appassionato molte altre, prima di lei. Proprio pochi giorni fa anche Kendall Jenner si è mostrata con un outfit simile davvero originale, che non tutti azzarderebbero in montagna.

La modella per immergersi nella neve ha scelto un micro bikini! Unico accessorio per scaldarsi: un paio di stivali di pelliccia. Scelta opposta, ma ugualmente controcorrente, quella di Kim Kardashian: su un'assolata spiaggia tropicale ha stupito tutti con un tanga sgambato abbinato a una sorta di maglia da surfista. A completare il tutto un paio di inspiegabili guanti!

Come loro, anche Emily Ratajkowski si è lasciata affascinare da questo "outfit degli opposti". In una foto condivisa nelle Instagram Stories è accanto ad un'automobile a piedi nudi: indossa un bikini leopardato con reggiseno a fascia e a coprirla c'è solo un cappotto scuro. La modella non è nuova a look di questo tipo. Il suo Natale sexy appena trascorso è stato all'insegna di un trend simile: ha abbinato un costume intero di velluto rosso fuoco a un colbacco di pelliccia e a maxi stivali cuissardes alti fino alla coscia. Quando si tratta di look che non passano inosservati, è sempre in prima fila!