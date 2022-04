Emily Ratajkowski col micro bikini, lancia il trend del costume in velluto I micro bikini sono la passione di Emily Ratajkowski. Stavolta ha scelto un modello con laccetti più originale del solito, in velluto.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski è un'appassionata di costumi da bagno. Non a caso, quando ha deciso di lanciarsi in un'avventura imprenditoriale ha scelto di farlo nel settore beachwear. La supermodella statunitense infatti disegna costumi da bagno per il brand Inamorata, il brand da lei creato, che ha debuttato con la prima collezione nel 2017. Inizialmente in vendita c'erano solo tre bikini e tre costumi interi, ma ad oggi l'offerta si è decisamente ampliata.

Emily Ratajkowski in bikini

La 30enne ama in particolar modo i micro bikini sgambatissimi, che indossa da sempre sui social. Il suo modello preferito di due pezzi è senza dubbio composto da reggiseno a triangolo e tanga, con laccetti da annodare intorno al corpo. Si è mostrata in versione sexy anche col pancione, fiera del suo corpo e per nulla intenzionata a nasconderlo o a camuffare le sue nuove forme sotto costumi interi.

in foto: Emily Ratajkowski con micro bikini Inamorata

Come lei, sono sempre più le donne che in spiaggia, nella quotidianità, agli eventi glamour mostrano fiere la pancia senza coprirla affatto, come magari si tendeva a fare un tempo. Ultimamente Rihanna è diventata l'esempio lampante di questa riappropriazione del proprio corpo di mamme e di donne. Lei ha detto no agli abiti premaman. Non ha indossato capi coprenti, lunghi e larghi.

in foto: Emily Ratajkowski con micro bikini Inamorata

Ha invece preferito affermare la propria sensualità con capi aderenti, trasparenti e fascianti: crop top, pantaloni a vita bassa, tutine aderenti, anche la lingerie a vista. Ha così infranto l'ultimo tabù sulla gravidanza. A un mese dal parto (era aprile dello scorso anno) la Ratajkowski ha immediatamente ripreso dall'armadio il bikini, sfoggiando un corpo pazzesco.

Emily Ratajkowski col due pezzi di velluto

Ovviamente la modella il più delle volte in spiaggia indossa le creazioni del suo brand. Fa parte della nuova collezione quello foggiato pochi giorni fa, un due pezzi rosa in stile mosaico. È stata poi la volta del must del suo guardaroba, il micro bikini con i laccetti.

Il due pezzi fucsia è disponibile sul sito in tantissimi colori, sia tinta unita che pattern. Presenta nella parte superiore un tradizionale reggiseno con coppe triangolari, laccetto dietro la nuca e laccetto che si annoda dietro alla schiena. Costa 115 euro. La parte inferiore è un piccolo tanga sgambatissimo con laccetto che si annoda su un solo fianco. Costa anche questo 115 euro.