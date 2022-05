Elodie è una dark lady in pelle e cuissardes: anticipa l’estate con la minigonna pantalone Elodie era tra i cantanti che si sono esibiti a Milano durante il concerto organizzato in piazza Duomo da Radio Italia. Sul palco ha dato il meglio di lei in fatto di stile, trasformandosi in una dark lady con cuissardes e minigonna pantalone.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso sabato piazza Duomo a Milano è stata invasa dagli artisti più amati e richiesti del momento: si è infatti tenuto l'atteso evento Radio Italia Live – Il Concerto, sul cui palco sono saliti innumerevoli cantanti, da Sangiovanni a Blanco, fino ad arrivare a Irama e Alessandra Amoroso. Tutti si sono goduti il "bagno di folla" dopo oltre due anni di pandemia ma ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata soprattutto Elodie. Quest'ultima ha letteralmente infiammato la location con un look glamour e seducente. Cuissardes, top di pelle e minigonna pantalone: ecco chi ha firmato l'outfit sfoggiato per la sua recente performance.

Elodie in total black sul palco

Il concerto organizzato a Milano da Radio Italia era tra i più attesi della primavera ed Elodie non poteva che puntare su un look capace di attirare tutti i riflettori. Niente completi total denim o reggiseni alla Venere di Botticelli, questa volta si è trasformata in una dark lady con un outfit total black. La cantante, seguita dal nuovo stylist Lorenzo Posocco, ha puntato sull'audacia di Givenchy, apparendo più sensuale che mai mentre ballava e intonava le sue hit, da Guaranà a Bagno a mezzanotte. Ha abbinato un bustier crop di pelle nera, modello strapless, a una minigonna pantalone a vita alta e a farfalla, completando il tutto con degli stivali davvero originali.

Elodie in Givenchy

Quanto costano i maxi stivali di Elodie

Elodie ha detto temporaneamente addio ai vertiginosi tacchi a spillo, per esibirsi a piazza Duomo ha preferito qualcosa di più comodo: un paio di cuissardes con la zeppa. Sono firmati Givenchy e sono in pelle di agnello nappa stretch, arrivano fin sopra la coscia e sono caratterizzati da linea arrotondata e tacco grafico di gomma (logato con il nome del brand in rilievo).

Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 1.795 euro. La cantante ha poi tenuto le treccine effetto rasta legate in un mezzo raccolto, facendole ondeggiare mentre si muoveva sinuosa sul palco. Non è forse una vera e propria regina fashion?