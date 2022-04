Elisabetta II in abito floreale e collana di perle racconta la sua esperienza col Covid La regina ha ascoltato in videochiamata le storie dei malati di Covid ricoverati presso la Queen Elizabeth Unit del Royal London Hospital. Ha indossato un abito floreale con collana di perle e ha raccontato anche la propria esperienza col virus.

A cura di Giusy Dente

La regina Elisabetta ha vissuto in prima persona l'esperienza del Covid. La notizia della positività al virus ha allarmato molto i sudditi, anche perché si è aggiunta a quella di alcuni precedenti problemi di salute, alla schiena per la precisione. Fortunatamente, la sovrana ha avuto solo sintomi lievi ed è guarita in breve tempo. Ha subito ripreso i suoi impegni, anche se sta rallentando un po' i ritmi, per non affaticarsi troppo. Non sarà presente alla funzione del Giovedì Santo per esempio, a cui prenderanno parte Carlo e Camilla al suo posto. Vuole a tutti i costi arrivare in gran forma ai festeggiamenti in suo onore del mese di giugno: il Giubileo di platino celebrerà i suoi 70 anni di regno. Alcuni dei suoi impegni li sta portando avanti da Windsor, dove si è ormai del tutto trasferita: non fa ritorno da tempo a Bukingham Palace. Proprio dal castello, si è unita in videochiamata al personale e ai pazienti del Royal London Hospital, per parlare di pandemia e Covid-19.

La regina veste primaverile

Elisabetta II ha virtualmente aperto la Queen Elizabeth Unit, un reparto del Royal London Hospital costruito in sole 5 settimane, per fronteggiare l'emergenza Covid e fornire assistenza a quanti più malati possibile. Si trova tra il 14esimo e il 15esimo piano dell'ospedale e comprende 155 posti letto: a tutti gli effetti è uno dei più grandi spazi di terapia intensiva del Regno Unito. La nuova unità si è rivelata fondamentale, soprattutto per prestare soccorso ai malati più gravi.

La regina (che è Patron della struttura) si è unita in videochiamata al personale medico dell'ospedale e ai pazienti per ascoltare le loro storie e per raccontare la propria. Ha detto che il Covid l'ha lasciata molto stanca ed esausta, aggiungendo di aver molto patito la solitudine. L'ha definita un'esperienza orribile. Per la videochiamata, la regina ha indossato un abito floreale e una collana di perle a tre fili, uno dei suoi gioielli preferiti, amatissimo anche Kate Middleton. Le perle sono il must dei look di entrambe: non a caso, la duchessa è considerata la sua perfetta erede.