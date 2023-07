Elisabetta Gregoraci in total white: pizzo e trasparenze nel look effetto vedo non vedo Coordinato total white per Elisabetta Gregoraci, che ha puntato su due elementi di grande tendenza questa estate: il macramè e l’intramontabile bianco.

A cura di Giusy Dente

Come trascorrerà l'estate Elisabetta Gregoraci? La conduttrice ha appena terminato il suo impegno televisivo e si può dunque dire che abbia ufficialmente dato avvio al suo periodo di relax, in vista dei prossimi progetti di lavoro. Anche questa estate è stata al timone di Battiti Live, lo show musicale che porta nelle piazze italiane (e in prima serata) la musica del momento. Il programma le ha permesso di godersi un po' la Puglia, tra una tappa e l'altra dei concerti. Quale sarà la prossima destinazione e cosa metterà in valigia? Il suo guardaroba estivo è quello da copiare per look trendy e alla moda.

Come vestirsi d'estate

La dottoressa Marcella Ribuffo, dermatologa e presidente della LILT – Lega Italiana per la Lotta ai Tumori di Roma, a Fanpage.it ha spiegato che d'estate e col caldo sarebbe preferibile prediligere colori chiari e naturali. Il bianco è la nuance per eccellenza, perché riflettendo la luce mantiene la pelle più fresca. Ovviamente, ha anche il vantaggio di far risaltare l'abbronzatura!

Sì dunque a look candidi e freschi. Ma di che tipo? Sul fronte tendenze basta dare un occhio alle passerelle. Sicuramente stando a quanto si è visto alle Settimane della moda, questo è il momento della sensualità velata: dominano le trasparenze, gli abiti nude e i tessuti vedo non vedo. Col suo ultimo look si può dire che Elisabetta Gregoraci ha decisamente fatto centro: il suo è il perfetto outfit per l'estate.

Il candido look di Elisabetta Gregoraci

Serata speciale, per Elisabetta Gregoraci, che come sempre ha mostrato ai follower il look scelto. Sui social è molto attiva nel condividere coi fan le sue giornate, tra impegni di lavoro e momenti di relax in famiglia. Ultimamente è stata presissima con Battiti Live, dove si è imposta con look super sexy e audaci. Il bianco è uno dei suoi colori preferiti, difatti portato anche sul palco dello show musicale.

in foto: top Raffaela D’Angelo

Lo ha scelto nuovamente. La showgirl ha dato vita al perfetto look estivo, tutto da copiare. Il completo in due pezzi è total white: il top monospalla con fiore in macramè applicato è di Raffaela D'Angelo. Sul sito ufficiale del brand made in Italy (specializzato in luxury beachwear) costa 195 euro. Lo ha abbinato a un paio di pantaloni palazzo trasparenti, un trionfo di effetto vedo-non vedo. Sarà questo l'outfit più copiato dell'estate?