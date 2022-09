Elisabetta Canalis festeggia il compleanno con gli amici: il look di pelle è total black Elisabetta Canalis in versione dark lady: l’ex velina ha festeggiato i 44 anni con gli amici, indossando un look di pelle griffato.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis ha scelto di trascorrere il 44esimo compleanno assieme agli amici, ma portando con sé anche fan e follower, per renderli partecipi di questa ricorrenza speciale. L'ex velina ha mostrato sui social alcuni momenti dei festeggiamenti, con immancabile torta per spegnere le candeline.

Elisabetta Canalis tra guantoni e capi griffati

Tutti la conosciamo in qualità di volto noto della televisione, ma Elisabetta Canalis ha scelto di cimentarsi anche in una veste nuova, inedita. Da sempre l‘ex velina è un'appassionata di sport: ha uno stile di vita sano, in cui alimentazione e attività fisica giocano un ruolo fondamentale, per mantenersi in forma e in salute. Da tempo pratica sport da combattimento, ma quest'anno ha fatto un salto di qualità. Non solo è sbarcata su DAZN con un format dedicato ai campioni degli sport da combattimento, ma in prima persona ha debuttato sul ring nel suo primo match da professionista (vincendolo). Alla tenuta sportiva da kick-boxing coi guantoni, continua ad alternare i suoi look trendy da fashion addicted: riesce a essere di tendenza sia quando indossa capi casual e sportivi che quando osa con capi sensuali che esaltano la sua femminilità.

Elisabetta Canalis: il look della Birthday girl

Elisabetta Canalis ha festeggiato con un look total black e griffato il 44esimo compleanno, con gambe in primo piano. La jumpsuit corta ha cintura in vita e scollatura a V. L'ha abbinata a stivaletti di Louis Vuitton, uno dei brand che ama particolarmente. Non a caso era stata presente anche all'esposizione Objets Nomades di Louis Vuitton a Palazzo Taverna, nel corso del Fuorisalone 2022, con cui la Maison ha festeggiato il decimo compleanno della sua collezione di mobili e oggetti per la casa ispirati al tema del viaggio.

in foto: stivaletto Louis Vuitton

Proprio della casa di moda francese sono infatti gli stivaletti. Il modello Moonlight costa 1250 euro sul sito ufficiale: queste calzature, tra i pezzi forte della collezione Primavera-Estate 2022, sono aperte sulla punta e hanno il tacco largo quadrato. Ad impreziosirle, si sono diversi dettagli in metallo, come la fibbia con logo LV Circle e il motivo ispirato alle zip sulla suola ondulata. In questa versione da dark lady, è più sexy che mai.