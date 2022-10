Elisabetta Canalis dà il via all’autunno con il look cut-out: la giacca fucsia ha i tagli sotto al seno Elisabetta Canalis ha dato il via all’autunno e lo ha fatto con estrema sensualità. Ha condiviso alcuni scatti inediti delle Fashion Week mondiali, rivelando un look super provocante con una giacca crop in total pink che lascia l’under-boob in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Settembre non è solo il mese che segna la fine dell'estate, è anche il periodo dell'anno dedicato alle Fashion Week internazionali, da quella di New York a quella di Milano, fino ad arrivare a Parigi. Le star non perdono occasione per sfoggiare i loro look più glamour alle sfilate, approfittandone per lanciare mode e trend sui social. Elisabetta Canalis è solo una delle tante ad aver partecipato agli show fashion in giro per il mondo ma solo di recente ha fatto un piccolo "riassunto" delle sue esperienze su Instagram. L'outfit che più di tutti ha attirato le attenzioni dei media? È fucsia e lascia l'under-boob in vista.

Elisabetta Canalis osa con i cut-out

Elisabetta Canalis è una vera e propria icona fashion e lo ha dimostrato nell'ultimo mese dedicato alle Settimane della Moda. Ha "aperto le danze" con un paio di maxi cuissardes abbinati agli shorts, ha partecipato allo show di Diesel a Milano in total denim, ha indossato un audace abito giacca per l'evento di Calzedonia a Parigi. Di recente, però, ha rivelato un look inedito e sensuale che ha sfoggiato a settembre. L'ex velina ha seguito il trend dei cut-out abbinando diversi capi contraddistinti da tagli "rivelatori". Così facendo ha lasciato in vista sia i fianchi nudi che l'under-boob.

I jeans "tagliati" di Elisabetta Canalis

La giacca-top di Elisabetta Canalis

Per dare il via all'autunno con sensualità Elisabetta Canalis ha scelto un paio di jeans modello palazzo con dei tagli rivelatori sotto la cintura. A rendere l'outfit ancora più audace, però, è stata la giacca sportiva in fucsia acceso: all'apparenza sembra semplicemente un soprabito crop ma in verità va indossato senza reggiseno, visto che ha una sorta di micro top sovrapposto che lascia l'under-boob in vista. Per completare il tutto la showgirl ha scelto un paio di occhiali da sole scuri a mascherina di Thélios, accessorio che le ha permesso di trasformarsi in una diva casual ma allo stesso tempo glamour.