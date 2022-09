Elisabetta Canalis è tornata a Milano: in autunno segue il trend dei cuissardes alla coscia Elisabetta Canalis è tornata in Italia e ha dimostrato di essere prontissima per l’arrivo dell’autunno. Sui social ha sfoggiato un look glamour perfetto per la prossima stagione con dei cuissardes alla coscia.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis ha passato gli ultimi mesi in vacanza in giro per il mondo ma ora per lei è arrivato il momento di rimettersi al lavoro. Dopo aver accompagnato la figlia Skyler Eva nel suo primo giorno di scuola, nelle ultime ore ha lasciato la famiglia a Los Angeles ed è tornata in Italia. Complice probabilmente la Fashion Week alle porte, ha preferito Milano alla sua amata Sardegna. È proprio tra le strade cittadine che si è lasciata immortalare in versione glamour, dando prova del fatto che conosce già tutti i trend che spopoleranno in autunno. In quante prenderanno ispirazione dal suo look?

Elisabetta Canalis con gli shorts in autunno

Qualche giorno fa Elisabetta Canalis ha compiuto 44 anni e sui social ha documentato alcuni momenti del party con gli amici, rivelando il look rock e griffato scelto per l'occasione. Nelle ultime ore ha dimostrato ancora una volta di non temere affatto l'età che avanza: a pochi giorni dall'inizio della Milano Fashion Week si è lasciata immortalare in versione super glamour (tutta firmata Louis Vuitton). Ha abbinato un paio di micro shorts di pelle a un camicia bianca leggermente oversize, l'ha portata per metà fuori dai pantalonicini, per l'altra metà all'interno dell'elastico, così da far capire che non si trattava di un minidress.

Il look autunnale di Elisabetta Canalis

Quanto costano i cuissardes di Elisabetta Canalis

A fare la differenza nel look di Elisabetta Canalis sono state le scarpe: niente sandali, décolleté o sneakers, ha seguito il trend dei cuissardes alla coscia, esaltando così le gambe lunghe e snelle. Ha scelto un modello a punta e col tacco a spillo color tabacco firmato Le Silla, aggiungendo così un dettaglio a contrasto nel total outfit.

I cuissardes Le Silla

Qual è il prezzo delle calzature? Sul web vengono vendute a 1.123 euro. Maxi occhiali da diva (sempre di Louis Vuitton), capelli sciolti e ondulati ed espressione fiera e sicura di sé: l'ex velina è prontissima per accogliere l'autunno con grinta e soprattutto con stile.