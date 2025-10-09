Elettra Lamborghini dama in nero in segno di lutto: il significato del look “da funerale”

Elettra Lamborghini ha partecipato al suo funerale e lo ha fatto con un look total black: il nero è il colore del lutto e lei lo ha interpretato in chiave decisamente dark, rispettando il dress code che in questi casi richiede solennità. Ma che ci faceva a una commemorazione funebre in suo onore? Si tratta in realtà di un progetto professionale nuovo su cui si è accesa già moltissima curiosità.

Roast in Peace: al funerale di Elettra Lamborghini

Roast in Peace, presentato in anteprima alle Officine Farneto di Roma, è il nuovo show comico di Prime Video. Qui, si gioca con un'ironia decisamente pungente e a tratti macabra. Lo spettacolo, infatti, consiste nel dare la parola a dei comici, col preciso compito di commemorare delle celebrities, proprio come se fossero passate a miglior vita. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase si giocheranno il titolo di "più cattivo", nel fare stand up comedy sulla morte di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Francesco Totti, Elettra Lamborghini.

Quest'ultima ha preso parte alla serata con un look decisamente funereo. Ha calcato il tappeto (blu, non rosso stavolta) con un outfit total black, nero dalla testa ai piedi. L'abito strapless con corpetto lucido e gonna a sirena era abbinato a un paio di guanti lunghi da dark lady. Di grande impatto il make-up scelto per l'occasione, con dettaglio scuro sotto gli occhi per marcarli ancora di più e rendere lo sguardo penetrante. Il nero è ovviamente il colore "da funerale" per eccellenza, lo è da sempre: sembra che questa tradizione risalga addirittura all'Antica Roma.

Il nero simboleggia il dolore, la perdita, la tristezza, la morte, il raccoglimento interiore, l'intima sofferenza. Pensando al proprio funerale, Elettra Lamborghini ha ammesso che lo immagina come una grande festa! Roast in Peace arriva per lei a conclusione di un anno particolarmente denso di impegni tra musica e tv con il format Boss in Incognito, il reality The Unknown, l'uscita di un nuovo singolo. E chissà cos'altro bolle in pentola.