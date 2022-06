Elena Santarelli come in Baywatch: in piscina sfoggia l’iconico costume intero rosso Elena Santarelli per una giornata in piscina ha scelto un intramontabile costume intero rosso, che fa pensare immediatamente alle bagnine di Baywatch.

Negli anni novanta siamo cresciuti col mito dei bagnini e delle bagnine di Baywatch: il telefilm spopolava e alcune scene sono rimaste particolarmente iconiche. Come dimenticare David Hasselhoff nei panni (o meglio nel costume) di Mitch Buchannon e la procace Pamela Anderson in quelli d CJ Parker che corrono verso la riva, con un salvagente in mano, pronti a tuffarsi in mare per salvare bagnanti in difficoltà. Il costume intero rosso della modella, che era alle sue prime esperienze di attrice, è diventato un vero e proprio cult.

Il costume intero rosso è intramontabile

Con le loro forme esplosive e coi loro immancabili costumi rossi, le sexy bagnine di Baywatch hanno segnato un'epoca e sono diventate delle icone. Negli anni Novanta il loro look balneare è diventato un must, riproposto poi nel tempo rimanendo sostanzialmente invariato: costume intero di colore rosso fuoco scollato e sgambato. Per tutti, è rimasto semplicemente: il costume intero alla Baywatch, che non ha mai perso il suo fascino, diventando un must have del guardaroba delle vacanze e dei look balneari. Certo, anno dopo anno si è di volta in volta adattato alle tendenze del momento: quello con scollo a V e scollo di lato sfoggiato da Anna Tatangelo per esempio oppure quello griffato di Elettra Lamborghini, con gli inconfondibili motivi Greca e Medusa sulle spalline doppie che rimandano alla Maison Versace. L'ultima in ordine di tempo ad aver scelto il look in stile Baywatch è Elena Santarelli.

Elena Santarelli come in Baywatch

Elena Santarelli ha dato il via all'estate con un bikini rosa, il suo primo due pezzi della stagione, indossato per una giornata di relax in spiaggia a Fregene. Per un po' di riposo in piscina ("defaticamento post camminata" lo ha definito lei nelle Stories) ha scelto invece la piscina. Il look è completamente diverso, ma non si può non pensare immediatamente a Pamela Anderson in Baywatch. La showgirl indossa proprio l'iconico e intramontabile costume intero rosso, con spalline sottili e scollo rotondo. Lo stile Baywatch non passa mai di moda.