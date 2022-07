Elena Santarelli in versione sauvage: al mare indossa il costume leopardato con l’oblò Elena Santarelli è a Formentera con la famiglia e per una giornata al mare ha puntato tutto su un audace stile sauvage. Ha seguito il trend dei capi con l’oblò “rivelatore” sfoggiando un appariscente costume leopardato.

A cura di Valeria Paglionico

Elena Santarelli si è unita alle numerose star che stanno passando le vacanze estive a Formentera, da Federica Nargi a Costanza Caracciolo: è lì con la famiglia, dunque col marito Bernando Corradi e con i figli Giacomo e Greta, e ogni giorno documenta i momenti più belli e rilassanti del viaggio con foto e Stories. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto i suoi look balneari, dalla minigonna tie-dye al costume rosso in pieno stile Baywatch. Nelle ultime ore ha puntato tutto su un insolito stile sauvage: oltre a sfoggiare una super aggressiva stampa leopardata, ha anche seguito il trend dei capi "rivelatori" con l'oblò. Ecco chi ha firmato il costume animalier e il suo prezzo.

Il costume leopardato di Elena Santarelli

Il costume più trendy dell'estate? Quello con l'oblò come il modello sfoggiato da Elena Santarelli a Formentera. La showgirl ha declinato la moda in una versione originale e sauvage e ha "spostato" il taglio dal seno al punto vita.

Il costume con l’oblò di Elena Santarelli

Ha infatti indossato un modello intero e scollato decorato con una stampa leopardata sui toni dell'arancio e del nero, la cui particolarità sta nell'apertura tonda sul busto che ha messo in risalto gli addominali. Si tratta di un capo firmato Anjuna Collection che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 254 euro, anche se attualmente può essere trovato online a un prezzo scontato.

Costume Anjuna Collection

Elena Santarelli con gli occhiali a mascherina

Come ha completato il look da spiaggia Elena Santarelli? Lo ha rivelato sui social con alcuni selfie. La showgirl ha abbinato il costume animalier a un paio di shorts di Mango, per la precisione un modello di lino color sabbia con l'elastico in vita. Ha poi seguito il trend degli occhiali da sole a mascherina, optando per una montatura total black in pieno stile diva. Ha tenuto i capelli sciolti e al naturale, mettendo in risalto le beach waves venute fuori a contatto con la salsedine. Insomma, sebbene abbia osato con l'oblò sugli addominali, la Santarelli ha puntato sulla comodità durante la giornata passata al mare.