Il costume con l’oblò sul seno conquista le star: i bikini e gli interi must have dell’estate Il bikini più sensuale dell’estate? Quello con l’oblò sul seno sfoggiato da Elodie e Aurora Ramazzotti. Ecco i modelli di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Miss Bikini, foto di Megane Claire

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo un anno di computer, ufficio, completi formali e mezzi pubblici è arrivato il momento di lasciarsi lo stress alle spalle e tuffarsi nel mare blu. L'estate è sinonimo di libertà e spensieratezza: tutto quello di cui avrete bisogno è un bikini. La tendenza dell'estate 2022? Il costume con l'oblò, che disegna geometrie sensuali sul seno, senza coprire né rivelare troppo. Non è un caso che sia il costume preferito delle star: da Elodie a Aurora Ramazzotti, bikini e interi cut out dominano i look da spiaggia.

I bikini e gli interi con l'oblò per l'estate 2022

Le vacanze sono dietro l'angolo, le temperature non accennano a scendere: è il momento giusto per comprare un nuovo costume, magari approfittando dei saldi, e fuggire verso spiagge, laghi o piscine. Il modello più sensuale dell'estate 2022 non è né particolarmente micro né particolarmente scollato, ma si distingue per un dettaglio particolare: l'oblò al centro. Un tassellino che scopre in modo inaspettato la scollatura di interi e costumi a fascia, rendendoli accattivanti come (e più) dei classici triangoli.

Aurora Ramazzotti con il bikini con l’oblò

Le star seguono la tendenza dei costumi cut out

Sensuale e per niente scontato, questo costume da qualche anno si è insinuato nel guardaroba estivo delle star ed è lì per restare. Tra le affezionate dei costumi con l'oblò c'è sicuramente Aurora Ramazzotti, che ha indossato una versione "stringata" per i primi bagni della stagione. Anche Alba Parietti, durante le vacanze a Ibiza, ha sfoggiato un bikini rosso scintillante con un oblò centrale. La particolarità di questo costume? Si indossa facilmente anche al posto di un top su jeans baggy, pantaloni in lino o su outfit più sportivi.

Elodie indossa un bikini con oblò di AndreAdamo

Elodie ha indossato un modello firmato AndreAdamo nel video di Tribale, abbinandolo a pantaloni della tuta dall'aria vintage e maxi collane. Che dite, è ora di fare un giro di shopping?