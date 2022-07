Elena Santarelli segue il trend tie dye: i capi dalle sfumature arcobaleno sono il must dell’estate Ricordate la stampa tie-dye, quella dall’effetto sfumato e variopinto che ha spopolato negli anni ’90? È tornata in voga nell’estate 2022 e a dimostrarlo è stata Elena Santarelli col suo look da spiaggia.

A cura di Valeria Paglionico

La stampa tie dye, quella dall'effetto sfumato psichedelico, ha letteralmente spopolato negli anni '90 ma la cosa che in pochi all'epoca avrebbero immaginato è che nel 2022 sarebbe tornata in gran voga. Le star che l'hanno sfoggiata dall'inizio dell'estate a oggi sono state moltissime: tra le più glamour c'è Elena Santarelli, che l'ha declinata in una versione iper fashion con una gonna variopinta sui toni dell'azzurro usata come pareo. Ecco tutti i dettagli del look da spiaggia della showgirl.

Il look da spiaggia di Elena Santarelli

Elena Santarelli è in vacanza a Formentera con la famiglia al completo e sui social sta documentando i momenti più belli delle sue giornate, soffermandosi soprattutto sui look. È per andare in spiaggia che ha dato il meglio di lei in fatto di stile, mixando alcuni dei trend più gettonati del momento. Ha abbinato un bikini blu cobalto firmato Ele Collection a una minigonna incrociata di Weili Zheng, per la precisione un adorabile modello tie dye sui toni del celeste, rosa e viola. Per completare il tutto ha usato una camicia oversize come copricostume, seguendo la moda più glamour dell'estate.

Minigonna Weili Zheng

Le star che hanno sfoggiato capi tie dye

Elena Santarelli non è stata l'unica ad aver seguito il trend del tie dye per l'estate, prima di lei c'erano già state Elodie con la sua tutina seconda pelle e Francesca Sofia Novello con un adorabile bikini sfumato sui toni del rosa e dell'arancio. Su quali capi puntare per essere glamour anche in spiaggia? Si può optare per una gonna, per una borsetta da mare o semplicemente per una t-shirt, l'importante è che sia così variopinta da essere quasi psichedelica. Insomma, il tie dye non è più una fantasia hippie, nell'estate 2022 è stato riscoperto il suo potenziale glamour, tanto da essersi aggiudicata il titolo di must-have di stagione.