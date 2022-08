Carla Bruni come in Baywatch: al mare col marito Sarkozy indossa il costume rosso fuoco Carla Bruni ha passato il weekend al mare col marito Nicolas Sarkozy e ne ha approfittato per lasciarsi immortalare in costume. Ha seguito il trend dei modelli interi monocolore, ispirandosi alle bagnine di Baywatch in total red.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai entrata nel vivo e sono moltissime le celebrities che non perdono occasione per documentare le loro vacanze da sogno tra location spettacolari e look balneari all'insegna del glamour. L'ultima ad averlo fatto è stata Carla Bruni, che su Instagram non esita a condividere sia i suoi successi professionali che i dolci momenti di coppia col marito Nicolas Sarkozy. Nell'ultimo weekend i due sono stati in barca e l'ex modella ne ha approfittato per lasciarsi fotografare in costume. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il suo outfit da mare è ispirato all'iconico telefilm Baywatch.

Carla Bruni, la dolce foto con Sarkozy

Quale migliore occasione delle ferie per passare più tempo col partner? È proprio quanto fatto da Carla Bruni, che nell'ultimo weekend ha approfittato della pausa lavorativa per trascorrere una giornata in barca col marito Nicolas Sarkozy. Costume rosso per lei, petto nudo e occhiali da sole da divo per lui: i due sono apparsi adorabili e affiatati con un meraviglioso mare sullo sfondo. Nella didascalia la modella ha poi scritto semplicemente "Us", ovvero "Noi", aggiungendo una serie di emoticon a forma di cuore.

Carla Bruni segue il trend dei costumi monocolore

Sono lontani i tempi in cui Carla Bruni era tra le modelle simbolo degli anni '90 ma, nonostante ciò, non ha perso la bellezza e lo stile glamour che da sempre la contraddistinguono. Nella foto in barca col marito è apparsa meravigliosa mentre è stesa sulla prua: ha i capelli sciolti e bagnati di salsedine e indossa un costume intero monocolore in rosso fuoco, un modello molto simile a quello delle iconiche bagnine di Baywatch. Il dettaglio che non è passato inosservato? Nonostante gli anni che passano, ha ancora le gambe lunghe, snelle e toniche in pieno stile top model.