Michele Morrone in slip mostra gli addominali: in vacanza indossa il costume griffato rosso fuoco Michele Morrone è in vacanza e ha approfittato delle temperature bollenti per posare in slip da mare. Il dettaglio che non è passato inosservato oltre agli addominali scolpiti? Il costume rosso fuoco è griffato.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai entrata nel vivo e le star sui social si sfidano a colpi di look balneari e location da sogno. Ad essersi aggiunto alla lista delle celebrities in vacanza nelle ultime ore è stato Michele Morrone, che si è lasciato immortalare in versione marittima sullo sfondo di un campo di ulivi. Che sia stato in spiaggia o in piscina, non importa, l'unica cosa certa è che non ha rinunciato alle griffe per la sua giornata all'insegna del relax. Ha fatto impazzire i fan mettendo in mostra gli addominali scolpiti con indosso un costume a slip rosso fuoco: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Michele Morrone posa in costume

Da qualche tempo a questa parte Michele Morrone si è fatto notare non solo per il suo talento da attore ma anche per la sua bellezza mozzafiato. Nelle ultime ore, ad esempio, ha rivelato tutto il suo splendore in una serie di foto in slip. Petto villoso, barba incolta, capelli bagnati e tatuaggi in vista: Morrone ha posato come un divo, stando bene attento a lasciare gli addominali scolpiti in primo piano. Nella didascalia ha poi scritto una frase allegorica che ha lasciato libero spazio alle più svariate interpretazioni: "Non so se Dio mi ha benedetto o condannato".

Gli slip da mare di Versace

Quanto costano gli slip da mare di Michele Morrone

Sebbene i muscoli tonici siano gli assoluti protagonisti degli scatti postati da Michele Morrone, ad attirare le attenzioni dei fashion addicted è stato lo slip da mare che ha indossato. L'attore in vacanza non ha rinunciato alle griffe e ha indossato un costume rosso firmato Versace, per la precisione l'inconfondibile modello aderente con il bordo Greca e il motivo Medusa centrale sull'elastico in vita. La fodera interna, inoltre, è decorata con delle foglie d'acanto dorate. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 115 euro ed è disponibile in diversi colori, dall'arancio al blu scuro, fino ad arrivare al classico nero.