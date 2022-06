Michele Morrone si rilassa in piscina: il classico slip bianco è griffato e costa 175 euro Mentre impazza il gossip, circa una presunta fidanzata nella sua vita, Michele Morrone si rilassa in piscina: il costume è griffato, di una Maison a lui cara.

A cura di Giusy Dente

Michele Morrone è uno dei protagonisti del gossip di questa estate. Le fan si chiedono se ci sia una donna al suo fianco. Una delle presenze femminili più importanti della sua vita, negli ultimi anni, è stata la ballerina Elena d'Amario, entrata nella sua vita dopo il divorzio. L'attore è infatti stato sposato con la stilista libanese Rouba Saadech, madre dei suoi due figli. Terminata quella relazione, è nato il rapporto speciale con la D'Amario. Sono stati visti insieme a Pescara alcuni giorni fa, però al momento l'ha definita solo un'amica, smentendo quindi il ritorno di fiamma. Ha precisato anche di non aver alcune legame sentimentale con l'attrice polacca Anna-Maria Sieklucka, co-protagonista nel film 365 giorni. Insomma, pare che l'estate la trascorrerà da single: ha già iniziato a godersi il sole.

Michele Morrone in costume

Mentre il gossip impazza, Michele Morrone si rilassa in piscina. L'attore si è preso una giornata di relax in costume, approfittando del sole e inaugurando dunque ufficialmente la stagione estiva. L'attore ha un passato da fotomodello: è stato testimonial di Dolce&Gabbana. Domenico Dolce e Stefano Gabbana lo hanno scelto come protagonista di una campagna pubblicitaria, all'indomani del successo di 365 giorni. Con lui sul set, in qualità di volto femminile, la modella Elda Scarnecchia. Nella foto in piscina Morrone indossa proprio un costume della Maison italiana.

Il modello è tra i più discussi di sempre: lo slip bianco o lo ami o lo odi! Quello dell'attore presente coulisse logata ed etichetta in tessuto logato. Sul sito ufficiale del brand costa 175 euro. Tutti i numerosi tatuaggi dell'attore sono bene in vista. Ne possiede tantissimi su braccia, spalle, schiena, petto e anche sulle dita.

in foto: slip Dolce&Gabbana

L'ultimo realizzato è sul polso. Le tre iniziali erano diventate immediatamente il possibile indizio di un nuovo amore, ma il diretto interessato ha categoricamente smentito, rivelando il vero significato delle lettere. Insomma, sembra che al momento Morrone non abbia proprio alcuna intenzione di trovare e presentare al mondo una fidanzata.