Michele Morrone spiega il vero significato del tatuaggio con le iniziali, non c’entra un nuovo amore “AMS è dedicato alle mie sorelle Angela, Margherita, Stefania. Non c’è bisogno di creare storie”, ha chiarito l’attore di 365 giorni mettendo a tacere il gossip con l’attrice polacca Anna-Maria Sieklucka.

A cura di Giulia Turco

Sembrava che Michele Morrone volesse incidere sulla propria pelle il suo amore per la bellissima Anna-Maria Sieklucka, attrice co protagonista del film 365 giorni. Eppure non sarebbe così. A rivelare una verità ben diversa da quella del gossip è l’attore protagonista del film erotico targato Netflix che è intervenuto su Instagram per spiegare il vero significato delle iniziali che si è tutato (da solo) sul polso.

Il vero significato del tatuaggio AMS di Michele Morrone

AMS. Era tutto troppo perfetto per essere vero. Un’incredibile coincidenza o Morrone sta preferendo tenere lontano dal gossip la sua storia d’amore? L’attore ad ogni modo ha voluto mettere a tacere ogni indiscrezione circa il misterioso tatuaggio. “Non ho mai spiegato nella mia vita il significato di AMS”, scrive tramite Instagram Stories Morrone. “Ma so che alla gente piace creare storie che sfortunatamente non sono vere. AMS è il tatuaggio che ho impresso sulla mia pelle dedicato alle mie sorelle Angela, Margherita, Stefania. Non c’è bisogno di creare storie”, ha chiarito.

Lo scatto con Elena D’Amario e le indiscrezioni sulla sua vita privata

Poco prima l’attore aveva pubblicato una foto in compagnia della ballerina Elena D’Amario, con la quale ha avuto una storia d’amore. Ritorno di fiamma, o semplice amicizia per depistare il gossip? Nel frattempo tra i suoi post è comparso uno scatto con la caption: “I’m alone”. La vita sentimentale di Michel Morrone continua ad essere un mistero. Non sembrerebbero esserci indizi concreti per sostenere che l’attore abbia una relazione con la collega polacca Sieklucka, con la quale ha girato scene hot per il film Netflix. Padre di due bambini avuti dalla stilista libanese Rouba Saadeh, Morrone era stato associato anche ad un flirt con Belen Rodriguez, con la quale aveva avuto per altro un piccolo scontro pubblico. La scorsa estate era stata ipotizzata una relazione tra la star di 365 giorni e Simone Susinna, con il quale ha condiviso il set del secondo film.