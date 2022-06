Michele Morrone smentisce la relazione con Elena D’Amario: “Storie inventate, è un’amica” Michele Morrone, su Instagram, ha smentito di essere fidanzato. L’attore ha chiarito che se un giorno dovesse esserci una donna che reputa importante, sarà il primo ad annunciarlo pubblicamente.

A cura di Daniela Seclì

Michele Morrone è fidanzato con Elena D'Amario? A quanto pare no. Nei giorni scorsi, sono circolate le foto che ritraevano l'attore di 365 giorni mentre faceva una passeggiata con la ballerina ed ex allieva della scuola di Amici. Morrone aveva anche pubblicato nelle Instagram Stories una foto che lo ritraeva con lei. Così le voci di un ritorno di fiamma hanno cominciato a circolare con insistenza. In queste ore è arrivata la smentita del diretto interessato.

Michele Morrone smentisce la relazione con Elena D'Amario

Michele Morrone ha permesso agli utenti che lo seguono su Instagram di fargli delle domande. Così, qualcuno gli ha chiesto: "Hai una fidanzata?". La risposta dell'attore non ha lasciato spazio a dubbi:

"Noto che alle persone piace inventare storie. Sembra che io non possa neanche avere un'amica. No, non ho una fidanzata. Nel caso, ve lo farò sapere".

Michele Morrone, dunque, ha smentito la relazione con Elena D'Amario. Alcuni giorni fa aveva anche precisato di non essere legato sentimentalmente all'attrice Anna-Maria Sieklucka. Le iniziali AMS, che Morrone ha tatuato sul polso e che molti hanno considerato un omaggio alla collega, sono in realtà quelle dei nomi delle sorelle Angela, Margherita e Stefania.

Elena D'Amario e Michele Morrone, la prima paparazzata

Era il 2019 quando Michele Morrone venne paparazzato per la prima volta con Elena D'Amario. In quell'occasione, l'attore decise di intervenire tramite un video nelle Instagram Stories per fare un'importante precisazione circa il rapporto con Rouba Saadeh, ex moglie dell'attore e madre di Marcus e Brando:

"Buongiorno a tutti. Stamattina è uscito un articolo di giornale. Vengo sorpreso con una persona cui tengo tanto. Devo salvaguardare l’immagine della mia ex moglie. Io e Rouba non stiamo più insieme e non mi va che lei passi come una persona tradita e io come un traditore senza cervello. Abbiamo due figli e di solito i giornali e i paparazzi non ne tengono conto".

A tre anni da quelle foto, sembra che tra Michele Morrone ed Elena D'Amario sia rimasta una bella amicizia.