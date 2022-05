Michele Morrone ed Elena D’Amario mano nella mano, ufficiale il ritorno di fiamma con la ballerina Michele Morrone ufficializza il ritorno di fiamma con Elena D’Amario. L’attore di 365 giorni e la ballerina sono stati sorpresi insieme a Pescara e hanno deciso di uscire allo scoperto.

A cura di Stefania Rocco

Michele Morrone ed Elena D’Amario sono tornati insieme. Questa volta ufficialmente. La notizia che spezzerà il cuore a migliaia di fan in tutto il mondo arriva proprio dal profilo Instagram dell’attore di 365 giorni, film diventato evento su Netflix ma stroncato dalla critica. L’attore ha deciso di condividere per la prima volta una foto scattata con la ballerina, pubblicata sul suo profilo ufficiale con tanto di tag verso l’account di Elena. Poco dopo, D’Amario e Morrone sono stati sorpresi insieme in centro a Pescara mentre passeggiavano mano nella mano.

La storia postata da Michele Morrone

Smentito il tatuaggio dedicato ad Anna Maria Sieklucka

Nel cuore di Michele Morrone c’è Elena D’Amario e ad ufficializzarlo è stato l’attore. Nessun flirt con Anna Maria Sieklucka, invece. A smentirlo è stato Morrone che ha pubblicato una storia su Instagram per spiegare il significato del tatuaggio con le iniziali “AMS”, recentemente fatto sul polso. “Angela, Margherita, Stefania: in questo tatuaggio ci sono le iniziali dei nomi delle mie sorella. Basta inventare storie fake”, ha fatto sapere Michele per smentire che il tatuaggio fosse dedicato alla collega conosciuta sul set di 365 giorni.

Elena e Michele mano nella mano in centro a Pescara

La storia d’amore con Elena D’Amario

Quella tra Elena e Michele è una storia d’amore che va avanti da anni tra alti e bassi. Insieme fino al 2019, decisero di lasciarsi per ragioni mai chiarite. A distanza di tre anni da quel momento, l’attore e la ballerina sono stati sorpresi di nuovo insieme. Il fatto che siano stati fotografati mano nella mano dimostra che un feeling ancora esiste, ma non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali da parte di nessuno dei due che spieghino le origini della ritrovata intesa.