Michele Morrone fidanzato con l’attrice di 365 giorni, si tatua da solo le sue iniziali Michele Morrone ha trovato l’amore e non esita a scriverlo a chiare lettere. L’attore, infatti, si tatua le iniziali della sua nuova fiamma sul polso, che mostra in alcuni video su Instagram, Si tratta di Anna-Maria Sieklucka, attrice polacca co-protagonista di “365 giorni”, su Netflix.

A cura di Ilaria Costabile

Michele Morrone non ha fatto in tempo a tornare su Netflix come protagonista del secondo capitolo di "365 giorni", in poco tempo già nella top ten dei contenuti più visti sulla piattaforma, che in un batter d'occhio i riflettori sulla vita privata dell'attore si sono nuovamente accesi. Sul suo conto sono si sono avvicendati i gossip più disparati, ma a quanto pare è arrivata una donna a fare breccia nel suo cuore, a comunicarlo in maniera piuttosto particolare è lui stesso, tatuandosi le iniziali della sua dolce metà sul polso.

Il tatuaggio di Michele Morrone per la nuova fiamma

Sarebbe stato semplice farsi fare un nuovo tatuaggio che si aggiunge ai tanti che ricoprono il suo corpo, ma Michele Morrone ha voluto fare le cose a modo suo e, quindi, procuratosi gli strumenti necessari è stato lui stesso l'artefice del tattoo che che ha vergato il suo polso. Tre iniziali "AMS", come mostra lui stesso in un video pubblicato tra le strories Instagram, in cui non solo si riprende intento a compiere l'opera, ma anche a "disegno" concluso. Le lettere stanno per Anna-Maria Sieklucka, l'attrice polacca co-protagonista della saga e che, sembrerebbe dal gesto, è riuscita a farlo capitolare. Dopo aver girato insieme per un tempo così prolungato e, soprattutto, delle scene così intime, la complicità tra loro è stata spostata anche fuori dal set, trasformandosi in qualcosa di più.

Le indiscrezioni su Michele Morrone

Padre di due bambini, avuti dalla relazione con la stilista libanese Rouba Saadeh, la vita sentimentale di Michele Morrone non è mai stata alla mercé delle cronache rosa. Eppure non sono mancate indiscrezioni sul suo conto. Il gossip lo voleva vicino a Belen Rodriguez, con la quale c'era stato anche un piccolo alterco poi chiarito, ma tra i due è nata solo un'amicizia e nulla più. Erano poi spuntate delle foto insieme ad una ragazza lo scorso settembre, tale Giulietta Borroni, una fashion blogger con cui fu beccato dal settimanale Chi, ma con la quale la liaison sembra essersi esaurita a distanza di poco tempo. Dopo le voci che, invece, parlavano di una presunta omosessualità dell'attore, che più volte ha pubblicato foto in atteggiamenti possibilmente equivoci con Simone Susinna, suo fraterno amico, pare che adesso Morrone abbia trovato qualcuno che davvero sia riuscito a conquistarlo e non ha esitato a metterlo per iscritto.