Effetto Letizia Ortiz: tutti vogliono copiare la regina e l’abito lilla va subito sold out Letizia Ortiz ha incantato col suo look primaverile all’insegna del lilla. La regina è un’icona di stile: l’abito è andato immediatamente sold out.

A cura di Giusy Dente

Letizia Ortiz in Cho Atelier

Letizia Ortiz ad ogni uscita pubblica fa lezione di stile. È una donna capace di catalizzare l'attenzione su di sé con un portamento elegante valorizzato da outfit sempre chic e sofisticati. Tutto questo, concedendosi anche qualche tocco di audacia ogni tanto, sempre ben calibrato e senza eccessi. La regina ha partecipato, assieme a re Filippo VI, all'inaugurazione del IX Congresso Internazionale della Lingua Spagnola. La coppia è volata a Cadice, in Andalusia, dove per la sovrana c'è stato un bagno di folla attorno al Gran Teatro Falla. Ha incantato i presenti con un abito color lilla con cui ha dato ufficialmente avvio alla stagione primaverile.

Letizia Ortiz in Cho Atelier, scarpe Carolina Herrera

Letizia Ortiz dà avvio alla primavera in lilla

Il Congresso Internazionale della Lingua Spagnola che si è svolto ieri è stato l'occasione per riflettere sul patrimonio e la conservazione della lingua spagnola. La famiglia reale non poteva mancare. Difatti il re e la regina si sono recati al Gran Teatro Falla di Cadice: hanno prima salutato la folla radunata all'esterno del teatro, per poi entrare e presiedere la cerimonia di apertura. Per l'occasione Letizia di Spagna ha indossato un vestito che è già sold out, una creazione del marchio sivigliano Cho Atelier, con sede nella località di Bollullos de la Mitación.

Letizia Ortiz in Cho Atelier, borsa Olivia Mareque

La regina è una fiera sostenitrice dei design spagnoli e promuove, soprattuto nelle occasioni importanti, la moda del suo Paese. Il nuovo royal look ha puntato sul modello Iliana dell’azienda spagnola: è realizzato in crêpe lilla e impreziosito da un piccolo nodo centrale che crea una sorta di increspatura appena sotto il seno, maniche lunghe più voluminose all'altezza delle spalle, gonna dal taglio dritto e con piccolo spacco laterale.

Letizia Ortiz con orecchini Alexandra Plata

Quanto costa il vestito della regina

Il vestito lilla di Letizia Ortiz costa 190 euro. Sull'account Instagram, il marchio ha ringraziato la regina per la fiducia e ha promesso un riassortimento del capo, visto che in poco tempo è andato a ruba, in una sorta di "effetto Letizia" paragonabile al cosiddetto "effetto Kate Middleton": tutti vogliono vestire come le regine. Il color glicine è perfetto per la primavera: è una nuance tenue che comunica delicatezza ed eleganza. Per completare l'outfit, la regina ha puntato sull'effetto tono su tono.

Letizia Ortiz con orecchini Alexandra Plata

La borsa con due nodi applicati sulla tracolla che richiamano quelli del vestito è di Olivia Mareque (brand spagnolo anche questo): fa parte della collezione Pantone e costa 125 euro. Ha infine aggiunto un paio di décolleté slingback color nude in pelle verniciata di Carolina Herrera, dando un tocco di colore in più attraverso gli orecchini. Sono gioielli del brand iberico Alexandra Plata già indossati lo scorso gennaio al Royal Spanish Academy. La regina è una fan del riciclo e spesso ripropone gli stessi look. In fatto di abbigliamento è un'icona di eleganza, apprezzata e copiata per le sue scelte di stile.