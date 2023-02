Letizia di Spagna regina del riciclo: “imita” Kate Middleton ma in versione rock Letizia di Spagna è apparsa ancora una volta in pubblico nelle ultime ore e, come da tradizione, non ha rinunciato allo stile. La regina si è riconfermata la paladina del riciclo, riproponendo un vecchio look con cui ha “imitato” Kate Middleton.

Letizia di Spagna è ormai un'icona di stile a livello internazionale, tanto da riuscire a fare concorrenza anche alla "cugina britannica" Kate Middleton. Nelle ultime ore, però, sembra essersi ispirata un tantino troppo alla principessa inglese. Il motivo? Non solo ha riciclato proprio come lei, ha anche puntato sul colore di stagione che quest'ultima aveva sfoggiato durante la sua più recente apparizione pubblica. Si tratterà di un caso o di un omaggio voluto? L'unica cosa certa è che anche quando ripropone un vecchio look la regina spagnola riesce a essere sempre glamour e sofisticata.

Letizia di Spagna segue il trend del color magenta

Nelle ultime ore Letizia di Spagna è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto in occasione di una conferenza incentrata sul tema violenza di genere che si è tenuta a Palazzo della Zarzuela, a Madrid. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, apparendo adorabile e glamour con un look super trendy. La regina ha puntato tutto sul colore di stagione, il magenta, ispirandosi così a Kate Middleton che proprio qualche giorno fa era apparsa in pubblico con cappotto e abito coordinati, entrambi in magenta. Letizia, però, ha reinterpretato la nuance in chiave rock, rivelando il suo animo grintoso ma allo stesso tempo super chic.

Pantaloni BOSS

La regina spagnola è "green"

L'unico piccolo inconveniente dell'outfit di Letizia? Lo avevamo "già visto" qualche mese fa. La regina ha abbinato un paio di pantaloni in pelle rossa di Boss a un maglione in tinta della stessa Maison. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté coordinati col tacco a spillo di Lodi e una cinturina a contrasto in nero che le ha segnato il punto vita. In quanti hanno notato che aveva puntato sullo stesso e identico look lo scorso novembre? Insomma, la Ortiz si è riconfermata ancora una volta la regina della sostenibilità e i fan non possono che apprezzare questo suo animo green.