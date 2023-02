Kate Middleton indossa il colore dell’anno: il look magenta da copiare aspettando la primavera Il principe William e Kate Middleton hanno compiuto la prima visita in Cornovaglia da Duchi: per l’occasione la duchessa ha sfoggiato un total look “Viva Magenta”

A cura di Beatrice Manca

Mentre tutt'Italia in piena febbre da Festival di Sanremo, oltremanica l'attenzione è tutta per la famiglia reale inglese che si prepara a celebrare il nuovo re con una solenne incoronazione. Tutti i membri della royal family quest'anno hanno agende molto più fitte. Kate Middleton, per esempio, ha onorato il suo nuovo titolo di ‘Duchess of Cornwall‘ con la prima visita ufficiale in Cornovaglia: per l'occasione ha sfoggiato un look nella nuance del 2023, il viva Magenta.

Il primo impegno da Duchessa di Cornovaglia

Con l'ascesa al trono di Carlo III, il principe William e la moglie hanno ricevuto nuovi titoli: principe e principessa di Galles e Duchi di Cornovaglia. Era naturale, quindi, che tra i loro impegni ci fosse anche una visita in Cornovaglia, precisamente a Falmouth, dove ha visitato la comunità locale con un look elegante e colorato. L'avevamo lasciata casual con le sneakers, la ritroviamo super chic con cappotto firmato Hobbs London e stivali scamosciati color caffé Gianvito Rossi.

Kate Middleton con maglione Kiltane e gonne Edeline Lee

Il pezzo forte del look, però, era l'outfit colorato che ha svelato una volta tolto il cappotto: sembrava un abito color magenta, ma in realtà si tratta di un coordinato con dolcevita e gonna fluida al polpaccio firmati rispettivamente Kiltane e Edeline Lee.

Kate Middleton e il principe William giocano a ping pong

Il Viva Magenta è il colore moda del 2023

La scelta della principessa rispecchia perfettamente le tendenze dell'inverno 2023: non solo perché le gonne midi e i look total color spopolano in passerella, ma anche per la scelta del colore. Il Viva Magenta, tra il rosso e il fucsia, è la tonalità dell'anno secondo Pantone: un colore intenso e deciso che comunica energia e ottimismo.

Il principe William e Kate Middleton con un cappotto Hobbs

In poco tempo ha conquistato il mondo del design e le tendenze make up. Se siete indecise su come abbinarlo, Kate Middleton offre la guida perfetta: in versione total look insieme ad accessori neutri, in una tonalità più spenta. La carica perfetta per affrontare la fine dell'inverno.