Kate Middleton dice no ai tacchi: all’evento ufficiale indossa le sneakers bianche (“rubate” a Meghan) Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton elegantissima e sofisticata in pubblico ma di recente sembra aver cambiato stile. Ha detto no ai tacchi e ha sfoggiato delle comode sneakers durante un evento ufficiale.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è una regina glamour e a ogni apparizione pubblica riesce sempre a sorprendere con i suoi look eleganti e sofisticati, tanto che spesso si parla del cosiddetto "effetto Kate". Non ne sbaglia mai un colpo quando si parla di stile ed è capace di lanciare mode e tendenze a livello internazionale. Nelle ultime ore, però, sembra aver messo in atto una piccola rivoluzione fashion. Il motivo? Ha lasciato temporaneamente i tacchi nell'armadio e ha puntato tutto sulla comodità con un paio di sneakers: ecco i dettaglio del suo nuovo outfit casual e low-cost ma allo stesso tempo super glamour.

Kate Middleton con la giacca low-cost

Questa mattina Kate Middleton ha rappresentato la Royal Family a un importante evento istituzionale: un incontro presso il college di Derby in compagnia di Preet Chandi, ufficiale medico donna dell’esercito britannico che è appena rientrata da una spedizione "in solitaria" dall’Antartide fino al Polo Sud. La principessa del Galles ha ricoperto il ruolo di sua protettrice ed è per questo che non ha potuto fare a meno di abbracciarla una volta vista.

Kate Middleton e Preet Chandi

Consapevole di dover partecipare attivamente a una serie di attività, ha lasciato spazio allo stile casual: ha abbinato una giacca doppiopetto in bouclé color panna firmata Zara a un paio di pantaloni a sigaretta in blu navy, un modello a vita alta con una cinturina che ha segnato i fianchi.

Leggi anche Kate Middleton in versione fotografa: nel nuovo ritratto ufficiale indossa una camicia riciclata

Kate Middleton con blazer Zara

Le sneakers di Kate Middleton

A fare la differenza sono state le scarpe: per la prima volta dopo molto tempo Kate Middleton ha detto no ai tacchi alti, preferendo delle più comode sneakers bianche portate con le caviglie nude. Si tratta di un modello firmato Veja che sembra aver "rubato" a Meghan Markle, che fin dal 2018 indossa spesso quelle stesse calzature da ginnastica. Orecchini a cerchio gold con perle pendenti di Accessorize, capelli sciolti e lisci e sorriso stampato sulle labbra: la principessa del Galles riesce ad adeguare il suo stile alle occasioni più o meno formali, apparendo sempre impeccabile di fronte i riflettori.