È crisi tra Balenciaga e Kanye West: sul sito ufficiale non c’è più traccia della linea Yeezy Dopo la crisi di Kanye West con Adidas, ora sembrano vacillare anche i rapporti del rapper con Balenciaga. Indizi e segnali della rottura sono tutti online.

A cura di Giusy Dente

Kanye West

Cosa sta succedendo tra Kanye West e Balenciaga? Il rapper è vicino da molto tempo alla Maison diretta da Demna Gvasalia, a cui è legato da un rapporto di amicizia di vecchia data. Ma alcuni recenti fatti sembrerebbero aver messo in crisi la partnership, il cui futuro è oggi più incerto che mai.

Balenciaga e Kanye West: gli inizi della collaborazione

Il rapporto professionale tra Balenciaga e Kanye West si basa su studiate e ponderate strategie di comunicazione e di promozione, che hanno garantito il successo della loro collaborazione, fondandolo su un costante hype. Gli inizi risalgono ai numerosi look di West a volto coperto, un misterioso filone cominciato proprio a una sfilata di Balenciaga, dove il rapper indossava un passamontagna che gli copriva interamente il capo.

Kanye West sfila per Balenciaga

Poi è stata la volta del coinvolgimento familiare. Kim Kardashian ha sfoggiato, all'attesissimo concerto pre-release del rapper, un abito da sposa della prima sfilata Haute Couture: il finto matrimonio e le finte promesse nuziali sono state una performance dal valore simbolico, quando ormai la coppia aveva già annunciato il divorzio. Oggi l'influencer continua a collaborare con il brand, che ha firmato alcuni dei suoi look recenti più iconici (come quello al Met Gala 2021 all'insegna dell'anonimato).

Leggi anche Kanye West rivela YEEZY Home, il suo primo progetto di case popolari in California

Kanye West alla sfilata Balenciaga

La Casa di moda ha anche firmato l'intero merchandising dell'album Donda, rendendo ogni prodotto della collezione un cult (passamontagna compreso). Il sodalizio si è rafforzato con l'uscita della Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. La capsule collection ha riunito Balenciaga, Gap (colosso americano dell'abbigliamento) e Yeezy (il brand fondato da West). I tre hanno collaborato per la realizzazione di questa linea uscita la scorsa estate prima online e poi nei negozi fisici. E qui non è mancata la provocazione (una critica al consumismo o forse agli eccessi della moda).

in foto: felpa Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

Abiti e accessori non erano riposti ordinatamente sugli scaffali, bensì ammucchiati in sacchi neri di plastica. Ma non è tutto. Lo scorso 2 ottobre alla Paris Fashion Week, il rapper è stato ospite d'onore in passerella per Balenciaga. Il brand ha presentato la nuova collezione P/E 2023: un originale show nel bel mezzo del fango. Kanye West ha aperto la sfilata apocalittica con un look distopico.

in foto: felpa Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

Quando è iniziata la crisi con Balenciaga

Alla Paris Fashion Week, Kanye West ha presentato la sua nuova collezione firmata Yeezy. All'evento ha fatto sfilare in passerella una controversa T-shirt (da lui stesso indossata). Sulla maglietta della modella c'era scritto: "White Lives Matter". La frase è un riferimento al movimento Black Lives Matter, ma capovolta. La formula "Le vite dei neri contano" è diventata lo slogan "Le vite dei bianchi contano", che ai più è sembrata un'offesa inaccettabile. A quel punto, alcuni accordi sono entrati in crisi. Con Adidas la situazione era già tesa da tempo: il rapper aveva accusato il brand di aver copiato il design delle sue Yeezy Slides. Dopo l'episodio della T-shirt, l'azienda ha deciso di mettere sotto revisione la collaborazione con il rapper cominciata nel 2013. Dunque la produzione delle sneakers Yeezy potrebbe essere bloccata.

in foto: sul sito di Bslenciaga non compare la Yeezy Gap Engineered By Balenciaga

C'è qualcosa di strano anche sul fronte della collaborazione con Balenciaga. I segnali di crisi sono tutti online: nessuna nota o comunicato è stato rilasciato dalla Casa di moda. È possibile però notare l'assenza, sul sito ufficiale, della foto del look con cui il rapper ha aperto il défilé alla PFW. E Kanye West è stato tagliato anche da tutti i video della sfilata parigina. Non è tutto.

in foto: giacca Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

Sono spariti anche i capi della linea Yeezy Gap Engineered By Balenciaga: non si trova nulla, sia cercandoli sullo store online ufficiale che sui siti di retailer esterni. Su Luisaviaroma e Farfetch la sezione dedicata non è più raggiungibile per fare acquisti. Risultano invece al momento disponibili e acquistabili su Stockx. Siamo forse giunti al capitolo finale della storia o c'è un lieto fine ancora tutto da scrivere?