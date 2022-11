Dua Lipa come negli anni ’90 con l’intimo in vista, dal perizoma colorato a quello personalizzato Negli anni Novanta era di moda lasciare i laccetti del tanga e i perizoma sgambati ben in vista sotto ai vestiti a vita bassa. Dua Lipa ha rilanciato il trend.

A cura di Giusy Dente

La sperimentazione: è questa la parola chiave dello stile di Dua Lipa, che appunto preferisce non chiudersi all'interno di confini predefiniti e immutabili, quando si tratta di abbigliamento. Soprattutto negli ultimi anni ha osato molto, definendosi e ridefinendosi più volte. Già nel 2018, in un'intervista a Refinery29, spiegava appunto: "Non ho mai voluto davvero mettermi in una scatola e dire: Questo è il mio stile e questi sono i miei capisaldi. Mi piace sperimentare e giocare. È un po' come la musica: il suono non include solo il volto dell'artista. E l'artista dovrebbe indossare i vestiti, non il contrario. La moda non può essere forzata".

Lo stile di Dua Lipa

Dua Lipa sa seguire le tendenze ma sa anche fregarsene, quando sente di volerlo fare. Di recente ha partecipato al matrimonio di una coppia di amici indossando un abito bianco, venendo meno a una delle più "rigide" regole del dress code degli invitati in questi casi. L'unica in bianco, infatti, dovrebbe essere la sposa! La cantante è rivoluzionaria, sa osare in versione strega sexy e sa essere glamour nelle occasioni speciali. Questa estate ha festeggiato i 27 anni in total white, con maxi zeppe e micro top di cristalli, mettendo in mostra il suo animo fashion. Ultimamente ha fatto propri alcuni dei trend più gettonati: si è fatta contagiare, per esempio, dall'estetica Barbiecore vestendo in di fucsia, ma non le è sfuggito neppure il trend del total denim, che spopola da mesi tra influencer e celebrities. Se la tuta con la stampa di un manga giapponese era un richiamo agli anni Novanta, l'intimo in bella vista è un altro must del passato che ha fatto proprio e che ha rilanciato.

Due Lipa fan dell'intimo in vista

Dua Lipa è una fan dell'intimo in vista, che spopolava negli anni Novanta e inizi anni Duemila. Per i teenager era d'obbligo lasciare i laccetti del tanga sgambatissimo al di fuori dei pantaloni o mettere il perizoma in evidenza sul fondoschiena al di sotto di gonne a vita bassissima. Anche Dua Lipa ha osato in questa direzione, proponendo due look con slip in vista. Il primo look è composto da maglietta a righe, minigonna a vita bassissima e stivali rosso fuoco di vernice: il dettaglio sexy è un perizoma personalizzato bianco, su cui spicca nella parte posteriore la scritta "Dua".

Dua Lipa in GCDS

Il secondo look è invece un abito rosa a rete con dettagli luminosi tra le maglie, schiena nuda, scollo all'americana, copricapezzoli a forma di stella con Patrick Star (un personaggio del cartone animato Sponge Bob). Fa parte della collezione Primavera/Estate 2023 di GCDS. Lo ha abbinato a un paio di guanti senza dita e si intravede un perizoma rosa nude.